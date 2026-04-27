כיכר השבת
"זה היה מדהים"

טראמפ חושף את הבקשה הלא צפויה של בכיר דמוקרטי - רגע אחרי תקרית הירי

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ תיאר אווירה של אחדות בארוחת כתבי הבית הלבן שהופסקה בעקבות אירוע ירי | "דמוקרטים ביקשו לחבק אותי", סיפר בראיון (מעניין)

הנשיא טראמפ נואם בפני עיתונאים אחרי תקרית הירי (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיפר במהלך ראיון לתוכנית “60 דקות” של סי-בי-אס כי דמוקרטים שנכחו בארוחת כתבי הבית הלבן ביקשו ממנו לחבק אותו, לאחר אירוע הירי שאירע במלון וושינגטון הילטון.

טראמפ תיאר אווירה יוצאת דופן באולם, ואמר: “הייתה אהבה בחדר. זה היה מדהים”. לדבריו, “אנשים התקרבו יחד. דמוקרטים שבאמת לא יכולים לסבול אותי אמרו לי ‘אדוני, אפשר רק ללחוץ לך את היד?’ אנשים ברמה גבוהה, והם אומרים לי ‘אדוני, עבודה נהדרת’”.

בהמשך הוסיף כי “אחד מהם אמר לי, ‘אפשר לחבק אותך?’ פוליטיקאי גדול מהצד השני. הייתה אהבה. הכול פשוט התחבר יחד. זה היה מדהים לראות. זה היה רגע מאוד יפה בזמן לא יפה בכלל”.

האירוע עצמו הופסק לאחר שלפי הרשויות חשוד בשם קול אלן פרץ מחסום אבטחה של השירות החשאי במלון, ירה ופצע סוכן ביטחון שהיה מוגן באפוד מגן, ונעצר במקום. בעקבות האירוע פונו ובכירי הממשל שהיו במקום, והארוחה בוטלה ותוכננה להידחות למועד אחר.

טראמפ הוסיף כי במהלך תדרוך עיתונאים לאחר האירוע הוא שיבח באופן חריג את האחדות שראה באולם, ואמר כי “זה היה אירוע שהוקדש לחופש הביטוי, שאמור היה לאחד בין חברי שתי המפלגות לבין העיתונות, ובמובן מסוים זה אכן קרה כי הם התאחדו. ראיתי חדר שהיה מאוחד לחלוטין. זה היה דבר מאוד יפה לראות”.

יריהבית הלבןריאיוןדמוקרטיםדונלד טראמפ

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר