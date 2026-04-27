נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיפר במהלך ראיון לתוכנית “60 דקות” של סי-בי-אס כי דמוקרטים שנכחו בארוחת כתבי הבית הלבן ביקשו ממנו לחבק אותו, לאחר אירוע הירי שאירע במלון וושינגטון הילטון.

טראמפ תיאר אווירה יוצאת דופן באולם, ואמר: “הייתה אהבה בחדר. זה היה מדהים”. לדבריו, “אנשים התקרבו יחד. דמוקרטים שבאמת לא יכולים לסבול אותי אמרו לי ‘אדוני, אפשר רק ללחוץ לך את היד?’ אנשים ברמה גבוהה, והם אומרים לי ‘אדוני, עבודה נהדרת’”.

בהמשך הוסיף כי “אחד מהם אמר לי, ‘אפשר לחבק אותך?’ פוליטיקאי גדול מהצד השני. הייתה אהבה. הכול פשוט התחבר יחד. זה היה מדהים לראות. זה היה רגע מאוד יפה בזמן לא יפה בכלל”.

האירוע עצמו הופסק לאחר שלפי הרשויות חשוד בשם קול אלן פרץ מחסום אבטחה של השירות החשאי במלון, ירה ופצע סוכן ביטחון שהיה מוגן באפוד מגן, ונעצר במקום. בעקבות האירוע פונו טראמפ ובכירי הממשל שהיו במקום, והארוחה בוטלה ותוכננה להידחות למועד אחר.

טראמפ הוסיף כי במהלך תדרוך עיתונאים לאחר האירוע הוא שיבח באופן חריג את האחדות שראה באולם, ואמר כי “זה היה אירוע שהוקדש לחופש הביטוי, שאמור היה לאחד בין חברי שתי המפלגות לבין העיתונות, ובמובן מסוים זה אכן קרה כי הם התאחדו. ראיתי חדר שהיה מאוחד לחלוטין. זה היה דבר מאוד יפה לראות”.