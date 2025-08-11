SanDisk מציגה לראשונה כונן SSD ארגוני בנפח שיא של 256TB

כונן בנפח אדיר. סאן דיסק ( צילום: יצרן )

חברת SanDisk הכריזה על פריצת דרך בעולם האחסון - כונן SSD ארגוני חדש בנפח עצום של 256 טרה-בייט. הכונן מבוסס על פלטפורמת UltraQLC™ החדשנית, המשלבת טכנולוגיות מתקדמות לשיפור ביצועים, אמינות ויעילות אנרגטית.

