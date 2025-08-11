כיכר השבת
SanDisk מציגה לראשונה כונן SSD ארגוני בנפח שיא של 256TB

חברת SanDisk nmhdv כונן בעל נפח אדיר המבוסס על פלטפורמת UltraQLC™ החדשה | הכונן מיועד למוסדות ומשרדים גדולים ומציע ביצועים ועוצמה חסרי תקדים לעולם האחסון הארגוני (טכנולוגיה)

כונן בנפח אדיר. סאן דיסק (צילום: יצרן)

חברת SanDisk הכריזה על פריצת דרך בעולם האחסון - כונן SSD ארגוני חדש בנפח עצום של 256 טרה-בייט. הכונן מבוסס על פלטפורמת UltraQLC™ החדשנית, המשלבת טכנולוגיות מתקדמות לשיפור ביצועים, אמינות ויעילות אנרגטית.

בין הטכנולוגיות המרכזיות בכונן ניתן למצוא את Direct Write QLC - טכנולוגיית כתיבה ישירה המבטלת את הצורך ב־SLC buffering ומשפרת את מהירות העבודה; שימוש בזיכרון BiCS8 QLC בצפיפות מרשימה של 2Tb; ויכולות Dynamic Frequency Scaling המאפשרות שיפור ביצועים של עד 10% באותה צריכת חשמל.

בנוסף, הכונן מצויד בבקר מרובה־ליבות המספק קצבי העברה גבוהים ועמידות גבוהה במיוחד, וכן במנגנון לשמירת נתונים המפחית עומסי שחיקה בעד 33% - תוספת אמינות חשובה בסביבות קריטיות של מידע שחשוב מאוד לשמר בבטיחות מקסימלית.

הכונן החדש מיועד בראש ובראשונה לעולם הארגוני - מסביבות ענן היפרסקייל ועד מערכות עיבוד לבינה מלאכותית - וצפוי להגיע לשוק בתחילת 2026 בפורמט U.2, כשלפי החברה יוצעו פורמטי אחסון נוספים בהמשך.

