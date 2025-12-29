מגזין Wired פרסם לאחרונה תחזית נוקבת: שנת 2026 עשויה להיות נקודת מפנה במאבק בין מזרח למערב בזירת הבינה המלאכותית. לפי הכתבה מאת העיתונאי וויל נייט, דווקא Qwen - מודל הקוד הפתוח של ענקית הטכנולוגיה הסינית עליבאבא - ולא GPT-5 של OpenAI, צפוי להוביל את שוק ה-AI בשנה הקרובה.

בכתבה מתואר כיצד Qwen, שנמצא כבר בשימוש נרחב בחברות סיניות ובינלאומיות, הצליח להתבסס כאחד הכלים החזקים ביותר בתחום. נייט ביקר במטה חברת Rokid בהאנגג’ואו, שם נעשה שימוש ב-Qwen במשקפי מציאות רבודה המתרגמים בזמן אמת שיחות ממנדרינית לאנגלית, ומציגים את הטקסט באופן שקוף מעל עין המשתמש - הדגמה מוחשית לעוצמת הטכנולוגיה המקומית.

המודלים האמריקאיים מאבדים גובה

הצלחת Qwen באה על רקע שנה מאכזבת לדגמים האמריקאיים. GPT-5 של OpenAI, שיצא באוגוסט 2025, גרף ביקורות קשות. משתמשים דיווחו על "טון מרוחק וקר" ועל טעויות בסיסיות בצורה "מפתיעה", כהגדרתם. החוקרים תיארו את המודל כ"מאוחר, מנופח ולא מרשים". גם Llama 4 של Meta, שהושק באפריל, נחשב לאכזבה דומה ו"לא אירועי" בעיני רבים במגזר הפיתוח.

הדגמים הסיניים מזנקים

על פי נתוני פלטפורמת HuggingFace, כבר ביולי 2025 עקפו דגמי AI סיניים את הדגמים האמריקאיים במספר ההורדות הכולל - כאשר Qwen תפס למעלה מ־50% מההורדות בחודשים האחרונים והגיע ליותר מ־600 מיליון התקנות. מנכ"ל Airbnb, בריאן צ’סקי, חשף באוקטובר כי החברה "נשענת במידה רבה" על Qwen, מכנה אותו "מהיר, איכותי וזול". גם חברות כמו NVIDIA, BYD ו־Perplexity שילבו את Qwen במערכותיהן, בעוד מטא עצמה נעזרת בו לאימון מודל חדש בשם הקוד “Avocado”.

יתרון הנדסי ופתיחות מחקרית

אחד הגורמים המרכזיים להצלחה של Qwen הוא המבנה הפתוח שלו - המאפשר למפתחים להוריד, לאמן ולשפר את המודל לצורכיהם. מפתחיו אף זכו בפרס הצטיינות בכנס NeurIPS 2025 על מחקר בתחום מנגנוני הקשב (Attention) במודלי שפה גדולים. החוקרים האמריקאים עצמם מודים כי הסינים “מציגים רמה גבוהה של שקיפות מחקרית” בניגוד לחברות מערביות שהפכו שמרניות ומסוגרות יותר בשנים האחרונות.

חברת DeepSeek הסינית הראתה גישה דומה עם דגם חדש - V3.2 - המספק ביצועים דומים ל-GPT‑5 אך צורך פחות ממחצית כוח המחשוב. על פי Wired, המהלך הזה ממצב את תעשיית ה-AI הסינית כיעילה וחכמה יותר עסקית.

הצלחה שנמדדת בשטח, לא רק בציונים

המומחה אנדי קונוינסקי הסביר כי בעוד חברות אמריקאיות ממקדות מאמצים בשיפור תוצאות בבנצ’מרקים צרים, בסין מסתכלים על השימוש המעשי. “השאלה אינה מי חכם יותר,” כתב Wired, “אלא מי נמצא בכל מקום.” ואם זה המדד - נראה כי 2026 אכן תהיה השנה של Qwen.