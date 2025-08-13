יאיר לפיד בריאיון באולפן 'כיכר השבת' | הריאיון המלא

ראש האופוזיציה, ח"כ יאיר לפיד, יו"ר 'יש עתיד', מתארח לריאיון מיוחד באולפן 'כיכר השבת' ומתייחס לסערת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, המלחמה ברצועתעזה, עסקת החטופים ואיזו עסקה הוא היה מקדם, הקרב בין שר הביטחון לרמטכ"ל, הניסיון לפטר את היועצת המשפטית לממשלה ומה אמר לו גדעון סער ערב מינויה? צפו בריאיון המלא.

כותרות מהריאיון בפתח הריאיון מתייחס לפיד למשבר בשיחות המו"מ לעסקת חטופים: "אנחנו רחוקים, היה אפשר לעשות עסקה בכמה נקודות, לצערי אנחנו לא בנקודה הזו. בעיני, אין דבר חשוב יותר לחברה הישראלית, לא רק לחטופים, החברה הישראלית לא תחלים עד שהם לא יחזרו הבייתה, צריך לעשות עסקה ולסיים את המלחמה". באשר לשאלה מי אשם בעובדה שאין עסקה, אומר לפיד: "קודם כל חמאס אשם ב-7 באוקטובר, הוא האוייב, ממשלת ישראל אינה האוייב, השאלה האם יש פה ממשלה שמסוגלת לשלם את המחיר שאנחנו יודעים - סיום המלחמה, חלקים בממשלה לא מוכנים לשלם את המחיר הזה, לכן אין עסקה. היה צריך לעשות עסקה כוללת מהרגע הראשון שכוללת את סיום המלחמה".

יאיר לפיד בריאיון לישי כהן באולפן 'כיכר'

לפיד מסביר איזו עסקה הוא היה מציע אם היה יושב היום בלשכת רה"מ: "ברור שחמאס לא יכול להישאר שם, את חמאס צריך להשמיד. עכשיו השאלה הגדולה האם נתניהו יכול להשמיד את חמאס? התשובה היא לא. כדי להשמיד את חמאס צריך להכניס לעזה שלטון אחר. אם היום אני יושב בלשכת ראש הממשלה, אני סוגר עם המצרים שהם נכנסים לנהל את עזה, בתוך העסקה אין חמאס בעזה וצה"ל נשאר בפרימטר. קודם כל צריך להחזיר את החטופים, להציל אותם, והצעד הבא זה להתיישב על הפרימטר ולהתחיל את המשימה הארוכה וזה להשמיד את החמאס".

אנחנו עוברים לדבר על העימות הפומבי בין שר הביטחון כ"ץ לרמטכ"ל זמיר, לפיד לא חוסך ביקורת גם מצה"ל ומבהיר כי טוב שיש חילוקי דעות אבל לא בפומבי: "לא כינסו את השרים ביום הראשון ואמרו להם שעכשיו מלחמה ואף אחד לא מדבר מחוץ לדף המסרים, ראש מערך ההסברה הלאומי הוא שמנהל את העסק וכולם שותקים אבל ממאי 2024 אין ראש מערך הסברה וכל אחד דוחף את המדיניות שלו.

יאיר לפיד בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

"הבעיה שהכל בחוץ, שרי ביטחון ורמטכ"לים מתווכחים מקום המדינה, זה בסדר, זה חיי אדם, למה הכל כל הזמן בחוץ. ראיתי איך יצא החוצה ויכוח בתוך המטכ"ל, לא היה שם אף פוליטיקאי, זו תרבות. אני במבצע 'עלות השחר' היו לי ויכוחים עם הרמטכ"ל, ראית על זה מילה? לא. למה? כי יש לוחמים בקצה".

באשר לעימות בין הממשלה ליועצת המשפטית לממשלה והעובדה שהשר גדעון סער הצטרף לדרישה לפטר אותה, חוזר לפיד לרגע המינוי שלה: "אני הייתי שם, גדעון סער יזם את זה, היא מינוי של גדעון סער. סער אמר לנו 'תדעו היא מאוד מאוד ימנית', היא אשת ימין אבל היא אדם סופר הגון וסופר מקצועי, תראו שהיא תעבוד איתכם בסדר', ואכן כך היה. הסיבה שהיא עבדה איתנו בסדר זה שאנחנו חשבנו שממשלה אמורה לקיים את החוק, הבעיה שלהם איתה היא שהם רוצים להפר את החוק".

יאיר לפיד בריאיון לישי כהן באולפן 'כיכר'

עברנו לדבר על הפוליטיקה והעובדה שנתניהו מצליח לשמור על הקואליציה שלו כשנתיים לאחר מתקפת הפתע, נגד כל הסיכויים: "הם 68, אנחנו 52. בסוף הבעיה של הממשלה הזו היא שהם יודעים שהם יילכו הבייתה. אני לא חושב שנכשלנו, לא עבר אף חוק של המהפכה המשפטית, לא עבר אף סעיף מהרפורמה של השר קרעי. הצלחנו לעשות הרבה מאוד דברים יחסית לעובדה שאנחנו 68/52".

שאלנו את לפיד האם גדי איזנקוט ירוץ איתו בבחירות הקרובות: "אני לא יודע, אשמח מאוד, כשגדי צלצל להודיע לי שהוא לא ירוץ איתי, בסיבוב הראשון כשהוא התלבט ביני לבין גנץ, אמרתי לו: 'גדי, זה מצער אותי אבל אני עדיין שמח שבן אדם כמוך נמצא בפוליטיקה הישראלית, גדי איש טוב, הוא יכול לעשות חיבור חזק עם 'יש עתיד', אבל אגיד דבר אחד: מעכשיו עד הבחירות ישתנו עוד הרבה דברים".

לפיד מבהיר כי לא יקים בעתיד ממשלה שתשען על מפלגה ערבית ואומר: "לא, לא רואה את זה קורה. מישהו שאל אותי ואמרתי 'אחרי ה-7 באוקטובר לא תהיה ממשלה הנשענת על הערבים', ואז כל השמאל התחיל לצרוח שאני מדיר ערבים, ואז מישהו שאל את מנסור עבאס ומנסור אמר 'הוא צודק', הם לא ידעו מה לעשות כשהוא אמר שאני צודק".

יאיר לפיד בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

לקראת סיום הריאיון עברנו לדבר עם לפיד על סוגיית חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, לפיד מבקש להבהיר: "החרדים הם חלק מהאוכלוסיה היהודית בישראל, אתה ואני אחים וחלק מאותו דבר, חלוקים? זה בסדר".

"אם היה ויכוח הוא נגמר בשבעה באוקטובר", טוען לפיד: "בעולם האמיתי אין מספיק חיילים. הניסיון לימד אותנו שכל הפתרונות של עוד חצי שנה - בסוף לא קורה כלום. מה צריך לעשות? הדיון היה צריך להיות על מכסות ולא על יעדים, בדיון על יעדים תמיד יעשו איזה תרגיל. צריך לפתור את הכאב היסודי של החברה הישראלית".

בסיום שאלנו האם יבוא יום והחרדים יישבו יחד איתו בממשלה אחת: "יכול מאוד להיות שמה שיהיה, אמר לי את את זה ח"כ חרדי, שמה שצריך לעשות זה שתקום ממשלה, תעביר חוק ואז תכניס את החרדים לממשלה, אחרי שהחוק עבר כדי שלא יצטרכו לתמוך".