ריאיון באולפן | צפו

שישה פעוטות נפטרו מהחצבת | הרב בני פישר מזהיר מהמחלה ועונה למתנגדי החיסונים המסכנים חיים

הרב בני פישר, יו"ר 'מגן לחולה', מתארח באולפן 'כיכר השבת' ומזהיר מפני התפשטות החצבת המאיימת על חיי הפעוטות | עד כה, שישה פעוטות שילמו בחייהם, כולם בני הציבור החרדי | הרב פישר מדגיש כי כל הפעוטות שנפטרו - לא חוסנו ועונה למתנגדי החיסונים המאיימים על חיי ילדיהם • הריאיון המלא (חרדים)

הרב בני פישר באולפן 'כיכר' | צפו בריאיון המלא

על רקע התפשטות החצבת במגזר החרדי ושישה פעוטות ששילמו בחייהם, כולם ממשפחות מהציבור החרדי, הרב בנימין פישר, יו"ר 'מגן לחולה', מתארח לריאיון מיוחד באולפן 'כיכר השבת' ומזהיר מפני המחלה המאיימת על חיי הפעוטות. צפו בריאיון המלא.

במהלך הריאיון מסביר הרב פישר את הסכנה בהידבקות בחצבת, סכנת מוות לפעוטות לצד נזקים ארוכי טווח לאלו שידבקו במחלה.

כמו כן, מתייחס הרב לבעיית האמון בחיסונים לאחר תקופת הקורונה והטענות נגד חיסוני הנגיף שהתפשט ברחבי העולם.

בהמשך הריאיון הרב פישר עונה למתנגדי החיסונים הטוענים כי החיסונים גורמים לאוטיזם ולמוות אצל ילדים ומסביר כי עד שהחיסון הומצא למעלה משני מיליון היו מתים מדי שנה.

בסיום הריאיון מתייחס יו"ר 'מגן לחולה' ליום כיפור המתקרב ולשאלת החולים מי צריך לצום, וזה לאחר כנס מיוחד שניהל יחד עם הגאב"ד הגאון רבי אשר וייס.

צפו בריאיון המלא

