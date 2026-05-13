דליפת אמוניה חמורה במרכז הרפואי לגליל: עובד מעבדה נפגע קל

אירוע חומרים מסוכנים התרחש היום (רביעי) במרכז הרפואי לגליל שבנהריה, כאשר מכל זכוכית המכיל אמוניה התנפץ באחת המעבדות בקומה התת-קרקעית של בית החולים. עובד מעבדה שנחשף לחומר ושאף אדים טופל במקום ומצבו מוגדר קל.

הדיווח על האירוע התקבל במוקדי החירום סמוך לשעה 15:30. צוותי הכיבוי מתחנת זבולון מיהרו למקום, וכבאים ממוגנים בציוד מיוחד ביצעו סריקה ראשונית לשלילת לכודים ופעלו לבידוד הזירה.

לוחמי האש אספו את שברי המכל ואת החומר שנשפך ופינו אותם משטח בית החולים באופן בטיחותי. כידוע, אמוניה היא חומר רעיל ביותר, המגרה את אברי הנשימה ועלול לגרום לכוויות בעור ובעיניים. בריכוזים גבוהים החומר עלול להוביל לבצקות בדרכי הנשימה, קשיי נשימה ואף חנק.

ברגעים אלו מבצעים צוותי הכיבוי פעולות של אוורור מבוקר להוצאת שאריות האדים מהחלל התת-קרקעי. הכבאים משתמשים במכשירי ניטור על מנת לוודא כי ריכוזי החומר בחדר המעבדה ובסביבתה חזרו לרמה בטוחה לפני שיאושר חזרה לפעילות רגילה.

נסיבות האירוע נבדקות על ידי חוקר דליקות וחומרים מסוכנים. יצוין כי בעבר אירעו מקרים דומים במפעלים שונים ברחבי הארץ, כאשר דליפות אמוניה גרמו לנפגעים ולפינוי עובדים.

המרכז הרפואי לגליל מסר כי הפעילות בשאר חלקי בית החולים ממשיכה כרגיל, והאירוע מוגבל לאזור המעבדה בלבד. עדכונים נוספים יימסרו בהמשך.