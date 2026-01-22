שביתה ערבית: "אם המשטרה לא תעשה את העבודה - נחסום את המדינה"

ועדת המעקב העליונה של החברה הערבית הכריזה הבוקר (חמישי) על שביתה כללית ביישובים הערביים ברחבי הארץ, בהזדהות עם תושבי סכנין הסובלים בחודשים האחרונים מגל אלימות חסר תקדים. השביתה תכלול את כל מוסדות החינוך, הגנים והשירותים הציבוריים.

ההחלטה על השביתה התקבלה לאחר שרשרת אירועי אלימות קשים בעיר סכנין, שכללה ירי לעבר בתי עסק, ניסיונות סחיטה של דמי חסות (פרוטקשן) ואיומים ברצח כלפי תושבים שסירבו להיכנע לדרישות. ראש העיר סכנין הזהיר בחריפות כי "אם המשטרה לא תעשה את עבודתה, המחאה תתעצם ונראה גופות ברחובות".

ד"ר ג'מאל זחאלקה, יו"ר ועדת המעקב, הבהיר כי השביתה מהווה קריאת אזעקה למדינה ולמשטרה. "תושבי סכנין חיים בפחד מתמיד. עסקים נסגרים, משפחות מאוימות, והמשטרה נעדרת מהשטח", מסר זחאלקה. "אנחנו דורשים מהמשטרה לפעול באופן מיידי ונחרץ נגד ארגוני הפשיעה המשתוללים בעיר".

גל האלימות במגזר הערבי ממשיך להתפשט. רק בעשרת הימים האחרונים נרשמו 12 נרצחים במגזר, כפי שדיווחנו בהרחבה. בנצרת נורה למוות נער בן 16 בלבד, ובשפרעם תועד רצח אכזרי על רקע נקמת דם בין משפחות. המספרים מצביעים על זינוק של פי 12 בהיקף הרציחות לעומת תחילת השנה שעברה.

המשטרה מצידה מסרה כי היא פועלת בנחישות נגד ארגוני הפשיעה במגזר הערבי. בשבועות האחרונים בוצעו מעצרים רבים, ביניהם מעצר של חשוד בסחיטה במחנה הפליטים עסכר שבשכם, שבוצע על ידי מסתערבי מג"ב. עם זאת, תושבי סכנין טוענים כי הפעולות אינן מספיקות ודורשים נוכחות משטרתית קבועה ומשמעותית בעיר.

השביתה צפויה לשבש את שגרת החיים ביישובים הערביים, כאשר עשרות אלפי תלמידים יישארו בבתיהם ושירותים ציבוריים רבים לא יפעלו. ועדת המעקב הבהירה כי זו רק התחלה, ואם המצב לא ישתנה - יינקטו צעדים נוספים ומחמירים יותר.

יצוין כי בימים האחרונים התפרסמו תיעודים מזעזעים של איומים בהודעות טקסט שנשלחו לבעלי עסקים, עם דרישות לתשלום דמי חסות בסכומים של עשרות אלפי שקלים. במקרה אחד, הונחו בקבוקי בנזין בפתח עסק כאזהרה לבעליו, והמשטרה הצליחה לעצור את החשוד לאחר חקירה אינטנסיבית.