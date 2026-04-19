נקמה בשידור חי: התיעוד מתחנת הדלק סיבך את הצעירים בצפון

סכסוך כספי בטבריה הוביל למעשה פלילי חמור - שתועד לכל אורכו במצלמות האבטחה: החל משלב ההצטיידות בבנזין בתחנת דלק ועד לרגע ההצתה הדרמטי בלב שכונת מגורים בטבריה.

כתב אישום חמור הוגש נגד צעיר בן 19 וקטין שפעלו יחד כדי לשרוף את רכבו של הקורבן, תוך שהם מסכנים את דיירי האזור בלהבות ענק שהתלקחו בשניות. הפרטים פורסמו הבוקר (ראשון) בידי המשטרה. הפרשה נחשפה לאחר שב-6 באפריל 2026 הוזעקו כוחות הכיבוי והמשטרה לזירת שריפת רכב ברחוב בטבריה. הרכב הבוער, שספג נזק כבד ביותר, עמד בסמוך לבתי מגורים - מה שהפך את האירוע למסוכן אף יותר. חוקרי המחוז הצפוני שהחלו באיסוף הממצאים גילו כי לא מדובר בכשל טכני, אלא בפעולה מכוונת ומתוכננת היטב שנבעה מחוב כספי או סכסוך כספי בין הנאשם המרכזי לבין בעל הרכב. התיעוד שפורסם חושף את "מאחורי הקלעים" של הפשע. במצלמות האבטחה של תחנת הדלק בעיר מג'אר, נראים השניים כשהם מגיעים בשעת לילה, ממלאים בקבוק פלסטיק בחומר דליק ורוכשים מצית, בלי לדעת שכל תנועה שלהם מתועדת.

בהמשך הסרטון, המצלמות בטבריה מתעדות את רגע ההצתה: השניים ניגשים לרכב החונה בחשיכה, אחד מהם שופך את החומר הדליק על גג הרכב וסביבו, וברגע אחד של הצתה, כדור אש ענק מתלקח ומאיר את הרחוב כולו. הנאשמים נראים נמלטים מהמקום בריצה כשהלהבות מאחוריהם הולכות ומתגברות.

על פי כתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד דנה קימלמן דויטש מפרקליטות מחוז צפון, הנאשם בן ה-19 רתם למשימה קטין, צעד שמוסיף חומרה יתרה למעשה בעיני רשויות החוק. השניים נעצרו בפעילות מהירה של שוטרי המחוז הצפוני, ומעצרם הוארך מעת לעת עד להגשת האישומים בבית המשפט המחוזי בנוף הגליל–נצרת. הפרקליטות עומדת על כך שהשניים יישארו במעצר עד תום ההליכים בשל רמת המסוכנות הגבוהה שהפגינו.

במשטרת ישראל רואים בחומרה רבה את הקלות שבה סכסוך אזרחי הופך לאירוע הצתה מסוכן. גורמי האכיפה ציינו כי הצתה בסמוך לאזורי מגורים היא עבירה שעלולה להסתיים בטרגדיה בנפש, שכן האש יכולה להתפשט לבתים סמוכים במהירות. המשטרה הבהירה כי תמשיך להפעיל את כל האמצעים הטכנולוגיים והמודיעיניים כדי להגיע למבצעי עבירות רכוש ואלימות, ובמיוחד במקרים שבהם מעורבים קטינים בפעילות פלילית מאורגנת מעין זו.