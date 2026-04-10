שמונה נפגעו

שריפה בבניין מגורים באשדוד: אם ובתה הפעוטה חולצו במצב בינוני

אש שפרצה בערימת פסולת בכניסה לבניין ברחוב מבוא השרביטן בעיר גרמה לעשן סמיך להתפשט לכלל הקומות וללכוד את הדיירים. לוחמי האש חילצו מהמקום שמונה בני אדם שנפגעו משאיפת עשן, בהם אישה ופעוטה שמצבן בינוני (חדשות)

שריפה שפרצה בבניין מגורים ברחוב מבוא השרביטן בעיר אשדוד הובילה לפציעתם של שמונה בני אדם ולמבצע חילוץ מורכב של לוחמי האש. כוחות רפואה וכיבוי גדולים שהוזעקו לזירה חילצו את הדיירים שנלכדו בדירותיהם בעקבות עשן כבד שאפף את המבנה. בין המחולצים אישה כבת 40 ובתה הפעוטה, שנפגעו באורח בינוני משאיפת עשן.

מחקירה ראשונית של לוחמי האש מתחנת אשדוד עולה כי מוקד הבעירה לא היה באחת הדירות, אלא בערימת פסולת שהתלקחה בכניסה לבניין.

כתוצאה מהשריפה, עשן סמיך ורעיל עלה במעלה חדר המדרגות, התפשט במהירות לכלל קומות המגורים וחדר לדירות. הדיירים, שמצאו את נתיב המילוט חסום בעשן, נלכדו בבתיהם.

צוותי הכיבוי שהגיעו למקום החלו מיד בפעולות מהירות לכיבוי מוקד האש, ובמקביל חדרו אל הבניין אפוף העשן וביצעו סריקות לאיתור ולחילוץ הלכודים. במהלך הסריקות חילצו הלוחמים את האם ובתה, וכן שישה דיירים נוספים.

לאחר החילוץ, המשיכו הכוחות בפעולות לאוורור העשן מהמבנה וסריקה סופית של כלל הדירות כדי לוודא שאין איש שנשאר מאחור.

עם הוצאתם של הלכודים מהבניין, הוענק להם טיפול רפואי ראשוני ומהיר בשטח על ידי צוותים של מגן דוד אדום, יחד עם מתנדבי "איחוד הצלה" ו"הצלה דרום". הצוותים הרפואיים סיפקו סיוע נשימתי לנפגעים.

חיים גוטסמן, ישראל צרפתי ואליעזר קוט חובשים באיחוד הצלה מסרו: "מדובר בשריפה שפרצה בבניין מגורים, צוות לוחמי אש פעל לחילוץ הדיירים, הענקנו טיפול רפואי ל-8 נפגעים בעקבות שאיפת עשן בניהם אם וביתה (בת 40 ובת 2) במצב בינוני והיתר במצב קל והם פונו לבית חולים להמשך טיפול".

לאחר הטיפול הראשוני בזירה, כלל הפצועים פונו באמבולנסים של מד"א למרכז הרפואי אסותא בעיר. האם ובתה הפעוטה הוכנסו להמשך טיפול בחדר הטראומה כשמצבן מוגדר בינוני, וששת הפצועים הנוספים פונו במצב קל.

