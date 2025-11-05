יורם יהודאי ( צילום: מועצת אוקטובר )

יורם יהודאי, אביו של רון יהודאי הי"ד, שנרצח במסיבת הנובה על ידי מחבלי החמאס בבוקר שמחת תורה תשפ"ד - התפרץ היום (רביעי) על ראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך עדותו בבית המשפט המחוזי בתל אביב.

האבא דרש להיפגש עם ראש הממשלה, ואמר כי "ירדוף אותו" עד שתוקם וועדת חקירה ממלכתית. יהודאי מבר לאחר מכן בסרטון: "אנחנו נהיה בכל מקום, מועצת אוקטובר תגיע לכל מקום. לכיכרות, לרחובות ולבית המשפט". לדבריו, "נסלים את המאבק שלנו, ומה שראית עד היום הוא כאין וכאפס לעומת המשך המאבק שלנו. בשביל רון שלי לא אוותר, לא תהיה שום ועדת קומבינה - רק ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את כולם ואת הכל כולל מסקנות אישיות". בתחילה סרבו מאבטחי בית המשפט להכניס אותו לדיון כשהוא מחזיק את תמונת בנו, שנרצח במסיבת הנובה. יהודאי ביקש להסתכל לנתניהו בעיניים, ולדרוש ממנו ועדת חקירה ממלכתית. משמר בית המשפט הוציא אותו מהאולם.

נתניהו ( צילום: Chaim Goldberg/FLASH90 )

בתוך כך, משפחות "מועצת אוקטובר" הודיעו על החרפת המאבק כנגד ראש הממשלה בנימין נתניהו על רקע סירובו להקים ועדת חקירה ממלכתית.

לפני למעלה משנה העיד יורם יהודאי בפני "ועידת החקירה האזרחית" שפעלה באותם ימים כדי לחקור את אסון שמחת תורה. הוא סיפר: "בני רון נרצח במכולה הצהובה שהייתה ממוקמת בסמוך לגדר המסיבה. רון נרצח בשעה 11:47 - שעה מאוד מאוחרת לכל הדעות. נכנס מחבל בודד וירה בכל הילדים בתוכה. בתוך המכולה היו 16, ארבע בנות נפצעו, שניים לא נפצעו, ונרצחו תשעה. חבר של רון יצא בשלב מסוים מהמכולה והתחבא מתחת לקרוואן סמוך והצליח להסתתר מתחת לקרוואן.

"מהרגע הזה הוא ראה את כל מה שקרה מסביב. הוא ראה את הטבח מבעד לפתח בין הרכב לרצפה, ושמע את הצרחות. זה היה בשעה 10:15. יש לנו המון סרטונים שמתעדים מה שקרה בתוך המכולה בכל השעות האלה. פשוט סרטונים מטרידים, זוועתיים. בשעה 11:47 בדיוק נכנס מחבל בודד וירה בצעירים בתוך המכולה. אנחנו יודעים את הדקה המדויקת כי גלעד שהיה מתחת לקרוואן ראה את הכול, שמע את הטבח בתוך המכולה, שמע שיורים בחברים שלו.

"הוא תיעד את זה בהודעה לאנשים שהוא מכיר, שיגיעו דחוף כי רצחו את החברים שלו בתוך המכולה, ואם לא יגיעו אז הוא הבא בתור. ההודעה נשלחה ב-11:47. נכנס מחבל בודד, כנראה בוזז, לפי העדויות של מי שישב בפנים אמרו שהוא היה עם כפכפים, מכנס קצר כזה, לא נראה כמו לוחם של הנוח׳בה. הוא ירה עם הבחנה או בלי הבחנה, רצח ותשעה. הבן שלי קיבל כדור בראש. הוא כנראה השני שנורה. כנראה שהוא מת מיידית, לא סבל. זו ההערכה. כל מי שנורה שם, כנראה מת מירי".

עוד הוסיף האב השכול וסיפר על הרגעים המחרידים: "רון התכתב איתנו עד השעה 11:39. אנחנו לא הבנו את גודל האסון, לנו הוא מדווח שיש להם מקום מסתור טוב, שכוחות הביטחון אוטוטו מגיעים. כתבנו לו שאנחנו לא יודעים, אין לנו שום הנחיה חכמה. כתבתי לו רון אני סומך עליך, עברת לא מעט, גם בשירות הצבאי. אני סומך על שיקול הדעת שלך, תעשה מה שאתה חושב לנכון, ואם זה להישאר במכולה, תישאר במכולה, ואם זה לברוח משם, אז תברח, אבל שיקול הדעת הוא שלך כי אין לי איך לעזור לך אפילו.

"הוא ענה לי ב-11:39 ״יהיה בסדר, אוהב״ עם לב צהוב ו״אנחנו נתעדכן״. בשעה 11:54 הוא כבר לא היה. בדיעבד הוא ניסה לשמור עלינו, לא לספר לנו את האמת. מכיוון שאני אספתי את המידע על המכולה, אני ראיתי את ההתכתבויות של כל מי שהיה במכולה עם המשפחות, באותה דקה האחרים כתבו למשפחות שהם אוטוטו מתים, כשרון כתב ״יהיה בסדר, אנחנו נתעדכן, יש פה כוחות מסביב, אל תדאגו״. אפשר לומר שאיבדנו את רון בלייב, בשידור חי".

עוד אמר האב: "אנחנו לא הצלחנו לקבל שום מידע מתי חולצה הגופה של רון ויתר החברים שנרצחו שם. אף אחד לא הצליח למסור לנו את המידע לגבי זה. שאלתי אם נלקחו קליעים מתוך המכולה, ושאלו אותי למה אני צריך. אמרתי לכל קליע יש פרופיל בליסטי, אני רוצה לדעת אם מי שרצח את הילד שלי ברח לעזה או לא בחיים, חוסל, או שהוא שבוי. אני רוצה לדעת, לסגור מעגל. אני לא יודע אם המחבל שרצח את הבן שלי בחיים בעזה, נהנה מהכסף שגנב ובזז מהמכוניות, או שבוי אצלנו, אני לא יודע. אמרו לי זה משהו שכמעט בלתי אפשרי לעשות. במדינות עולם שלישי, לא אצלנו. אנחנו אלופי עולם בטכנולוגיה".

האב הוסיף ואמר: "אין לי מושג אפילו מתי פינו את הגופה של רון. אין לי מושג. גם לזק״א. וגם ללהב. הם אמרו לנו ״לא היו תיעודים״. לא היה שום תיעוד את מי אספו, מתי ומאיפה. יש משפחות שאין להן מושג מאיפה אספו, יש משפחות שאין להן מושג איפה הילד או הבן או הבת נורו, האם הם נורו, האם זה היה מרימון, או מרסיס, באיזו שעה זה היה. אני אומר למזלנו אנחנו יודעים שעה מדויקת, אנחנו יודעים מיקום מדויק, אנחנו יודעים את הנסיבות. אני לא יודע מה קרה ברגעים האחרונים של רון, אני לא יודע אם הוא ראה את המחבל, אם הוא היה מבוהל".