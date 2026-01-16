אב שכול, שבנו נרצח במתקפה האכזרית של ארגון הטרור חמאס בשמחת תורה בחניון רעים, מספר כי בנו השני ניצל אמש בנס מניסיון פיגוע נוסף – ומזהיר מפני אשליית שגרה מסוכנת. במקביל, דובר צה״ל עדכן על מעצר מחבלים לאחר השלכת מטען ובקבוקי תבערה לעבר כביש אזרחי באזור בנימין ושומרון.

בפוסט חריף שפרסם, כתב אליהו ליבמן: "האש בוערת, הלהבות גבוהות ואנחנו בשינה עמוקה מסתירים מעצמנו את המציאות. הבן שלנו נשרף ועלה בלהבה השמיימה בשמחת תורה (7/10) בחניון רעים ע״י אויב ערבי שרוצה לשרוף את כולנו".

"אתמול בערב אויב ערבי הרוצה לשרוף את כולנו ניסה לשרוף לנו בן נוסף. בנס גדול ותושיה הבן שלנו קלט שנזרקים לעברו 2 בקבוקי תבערה ובלם את הרכב, בקבוקי התבערה נחתו צמוד לרכב כולל מטען חבלה שנזרק ונחת ליד הרכב ובנס לא התפוצץ".

ליבמן תיאר כי בנו, ששב מעבודתו לביתו לאחר שירות מילואים ממושך בעזה, יצא מהרכב וניסה לאתר את המפגעים: "הבן התותח שסיים מאות ימי מילואים בעזה והיה בדרכו חזרה מהעבודה לאשתו והילדים, פרק מהרכב, ניסה לזהות את המחבלים ולחסל אותם אך הם היו בהר מעליו וברחו לואדי שהוביל לכפר מאליכ, הסמוך לבסיס בעל חצור".

הוא סיפר כי בנו "הקפיץ כוחות, שבמהלך הלילה כוחות הביטחון התותחים צה״ל, משטרת ישראל ושב״כ הצליחו ללכוד את המחבלים בתוך הכפר".

בפוסט הארוך והנוקב, מתח ליבמן ביקורת רחבה על תפיסת הביטחון והתגובה לאירועים מסוג זה: "אנחנו עמוק 'בקונספציה'. 'מומחים' בלטפל באירוע שקרה. מתי נתעורר שרוצים לשרוף את כולנו מהים ועד הנהר? מתי נצליח להשיב את ההרתעה שאף אחד לא יעז לפגוע בנו בכל מקום בארץ ישראל?".

בהמשך תקף את אופן הסיקור וההודעות הרשמיות: "דו״צ מוציא הודעה שהבקת"בים והמטען נזרקו על ציר ולא על רכב עם תושב האיזור ועוד 4 טרמפיסטים. רוב התקשורת מתעלמת… או מביאה את הציטוט של דו״צ ולא מעבר".

את דבריו סיכם בקריאה נחרצת: "בעזרת ה' אנחנו ננצח והטוב יתגבר על הרע, חשוב שזה יקרה שהאויב ישלם את המחיר ולא עם ישראל. טוב לחיות בעד ארצנו. וטוב שאויבנו הקמים עלינו, ימותו בעד ארצנו. עם ישראל חי".

בהודעה רשמית שפרסם צה"ל, נמסר: "אמש (ה׳), כוחות צה״ל שפעלו בסמוך לכפרי הביתות שבחטיבת שומרון, זיהו שני מחבלים אשר התכוונו להשליך בקבוקי תבערה לעבר כביש אזרחי. הכוחות ביצעו ירי להסרת הסכנה לעבר המחבלים, פגעו במחבל אחד ועצרו את שניהם".

"בנוסף, במהלך הלילה (ו׳) כוחות חטיבת בנימין פעלו למעצר חשודים בכפר מאלכ, לאחר שמחבלים השליכו מטען ובקבוק תבערה לעבר כביש בו נסעו רכבים, ללא נפגעים. שלושה חשודים במעשה נעצרו במהלך סריקת הכוחות והועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון".