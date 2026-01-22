מפחיד: בת 25 ששהתה בחדר סגור עם אמצעי חימום פונתה במצב קשה

אישה כבת 25 פונתה הערב (חמישי) במצב קשה לבית החולים סורוקה בבאר שבע, כשהיא מעורפלת הכרה ועם חשד להרעלת פחמן חד חמצני (CO) - לאחר ששהתה בחדר סגור עם אמצעי חימום דולק.

במד"א מסרו כי בשעה 17:41 היום התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב נגב על אישה ששהתה זמן ממושך בחדר סגור בו פעל אמצעי חימום והובאה לתחנת מד"א בערד.

"חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח סורוקה אישה כבת 25 במצב קשה, מעורפלת הכרה עם חשד להרעלת פחמן חד־חמצני (CO)".

חובש מד"א יונס אל עמור, סיפר: "האישה הובאה לתחנת מד"א כשהיא מעורפלת הכרה עם קוצר נשימה משמעותי, לאחר ששהתה זמן ממושך בתוך חדר סגור בו פעל אמצעי חימום. הענקנו לה טיפול רפואי מציל חיים שכלל סיוע נשימתי ומתן תרופות ופינינו אותה לבית החולים כשמצבה יציב".

במגן דוד אדום מזכירים לציבור כי יש להשתמש אך ורק באמצעי החימום תקניים ובכל חימום באמצעות גז/אש גלויה יש לשים לב לסכנת הרעלת פחמן חד-חמצני (CO). הגז עשוי להיפלט כתוצאה משימוש בתנור גז או קמינים הפועלים על גחלים. זהו גז חסר צבע או ריח ולא ניתן להבחין בקיומו עד שמתחילים להופיע סימני ההרעלה, לכן חשוב לנקוט באמצעי בטיחות ובזמן הפעלת ההסקה יש להקפיד על אוורור נאות, לשם תחלופת אוויר.