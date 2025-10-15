ילד חרדי נפל מגובה 6 קומות בפיר מדרגות - ופונה במצב קשה

( צילום: דוברות הצלה )

ילד כבן 4 ממשפחה חרדית נפצע היום (רביעי) באורח קשה, בראשו ובגפיו, לאחר שנפל מגובה של כשש קומות - בפיר מדרגות בבניין מגורים בחיפה.

זה קרה בשעת צהרים, ברחוב מיכאל בחיפה. הילד שיחק עם כדור, ובמהלך המשחק נפל כאמור לתוך גרם המדריגות מגובה רב. חובשים ופרמדיקים שהגיעו למקום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני - ופינו אותו אל בית החולים רמב"ם בעיר, כשמצבו כאמור מוגדר קשה. אהרל'ה הורוויץ ושלמה גורנשטיין חובשי איחוד הצלה מסרו: "נמסר לנו בזירה כי במהלך משחק עם כדור הוא נפל לתוך גרם מדרגות - גובה של 6 קומות. לאחר הסיוע הרפואי הראשוני שהענקנו לו הוא פונה להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב"ם במצב קשה".

( צילום: דוברות איחוד הצלה )

פראמדיק מיחידת האופנועים של מד"א אחמד זיידאן סיפר: "הובילו אותנו אל תוך חדר המדרגות בבניין וראינו את הילד שוכב כשהוא בהכרה מעורפלת, כאוב וסובל מחבלות בגפיים. סיפרו לנו שהוא נפל בחדר מדרגות מקומה חמישית. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל הרדמה ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה".

חובשי הצלה אריאל חלה ויוסי צייגרמן מדווחים: "כשהגענו למקום עם אמבולנס מד"א אותו אנו מאיישים, מצאנו ילד בן 4 כשהוא מעורפל הכרה וסובל מחבלות בראש ובגפיים, לאחר שנפל מגובה של 6 קומות בחדר המדרגות. יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני, הכולל קיבוע וחבישות, והוא פונה במצב קשה להמשך קבלת טיפול רפואי בחדר הטראומה בבית החולים רמב"ם בעיר."