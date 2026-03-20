כיכר השבת
הוגש כתב אישום

סוכל ניסיון הברחה הזוי: קילו קוקאין אותר מתחת למושב תינוק ברכב

תושב שגב שלום נעצר סמוך לעפולה כשהוא מסתיר את הסמים מתחת למושב התינוק; כתב אישום הוגש נגדו בגין החזקת סמים שלא לצריכה עצמית (חדשות)

שוטרי המחוז הצפוני הגישו כתב אישום נגד תושב שגב שלום בן 30, לאחר שבמהלך חיפוש ברכבו אותר קילו סם מסוג קוקאין שהוסתר מתחת למושב תינוק.

האירוע התרחש בתאריך 01.03.26, כאשר בלשי היחידה המרכזית (ימ"ר) עצרו לבדיקה רכב סמוך לעיר עפולה. במהלך החיפוש ברכב, ולאחר הוצאת מושב התינוק, נמצאה חבילה ובה הסם, שעל פי ההערכות שוויו בשוק העברייני עומד על מאות אלפי שקלים.

הנהג נעצר והועבר לחקירה בתחנת בעפולה, ולאחר סיום החקירה הוגש נגדו כתב אישום בבית המשפט המחוזי בנוף הגליל–נצרת בגין החזקת סמים מסוכנים שלא לצריכה עצמית.

"משטרת ישראל פועלת בכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת לאתר את הגורמים הסוחרים והמפיצים סמים. שוטרי המחוז הצפוני ימשיכו לפעול למיצוי הדין עם פורעי החוק ובכך לשמור על הסדר הציבורי וביטחון התושבים", נמסר מדוברות המשטרה.

