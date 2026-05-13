כיכר השבת
המפקחת דיווחה

חשד להתנהגות בלתי הולמת: המטפלת הורחקה מהפעוטון, חקירה נפתחה

המשטרה חוקרת חשד להתנהגות בלתי הולמת של מטפלת בפעוטון בגוש עציון, בעקבות דיווח של מפקחת משרד החינוך. במסגרת החקירה נאספו מצלמות אבטחה והמטפלת הורחקה מהמעון ל-15 ימים (בארץ)

אילוסטרציה (צילום: shutterstock)

משטרת ישראל פתחה בימים האחרונים בחקירה בחשד להתנהגות בלתי הולמת מצד מטפלת בפעוטון הממוקם באחד מיישובי המועצה האזורית גוש עציון. כך מסרה הערב (רביעי) המשטרה.

הפרשה החלה להיחקר לאחר שהתקבל דיווח רשמי ממפקחת מטעם משרד החינוך, שהעלתה את החשדות בנוגע למתרחש בתוך המעון.

עם קבלת התלונה, פתחו חוקרי תחנת מעלה אדומים של מרחב גלעד בפעולות חקירה מאומצות, שכללו בין היתר תפיסה ואיסוף של מצלמות האבטחה מהמקום במטרה לבחון את התיעודים מהתקופה האחרונה.

במסגרת הליכי החקירה, זומנה המטפלת לחקירה ראשונית בתחנת המשטרה. בסיום עדותה, ובהתאם לממצאים הראשוניים שנאספו עד כה, הוחלט להרחיק את המטפלת ממקום עבודתה למשך 15 ימים לפחות.

מדובר בצעד שנועד להבטיח את שלומם של הפעוטות ולמנוע שיבוש של הליכי החקירה בעוד המשטרה ממשיכה לבחון את חומר הראיות שנאסף מהמצלמות.

יצוין כי חקירת המשטרה נמצאת בעיצומה, ובשלב זה החוקרים פועלים להשלמת גביית עדויות וסריקה מדוקדקת של חומרי הווידאו כדי להגיע לחקר האמת ולקבוע האם בוצעו עבירות פליליות בתוך כותלי הפעוטון. במערכת החינוך ובמועצה האזורית עוקבים מקרוב אחר התפתחות החקירה, תוך מתן דגש על ליווי הצוותים והורי הילדים במקום.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר