חשד להתנהגות בלתי הולמת: המטפלת הורחקה מהפעוטון, חקירה נפתחה

משטרת ישראל פתחה בימים האחרונים בחקירה בחשד להתנהגות בלתי הולמת מצד מטפלת בפעוטון הממוקם באחד מיישובי המועצה האזורית גוש עציון. כך מסרה הערב (רביעי) המשטרה.

הפרשה החלה להיחקר לאחר שהתקבל דיווח רשמי ממפקחת מטעם משרד החינוך, שהעלתה את החשדות בנוגע למתרחש בתוך המעון.

עם קבלת התלונה, פתחו חוקרי תחנת מעלה אדומים של מרחב גלעד בפעולות חקירה מאומצות, שכללו בין היתר תפיסה ואיסוף של מצלמות האבטחה מהמקום במטרה לבחון את התיעודים מהתקופה האחרונה.

במסגרת הליכי החקירה, זומנה המטפלת לחקירה ראשונית בתחנת המשטרה. בסיום עדותה, ובהתאם לממצאים הראשוניים שנאספו עד כה, הוחלט להרחיק את המטפלת ממקום עבודתה למשך 15 ימים לפחות.

מדובר בצעד שנועד להבטיח את שלומם של הפעוטות ולמנוע שיבוש של הליכי החקירה בעוד המשטרה ממשיכה לבחון את חומר הראיות שנאסף מהמצלמות.

יצוין כי חקירת המשטרה נמצאת בעיצומה, ובשלב זה החוקרים פועלים להשלמת גביית עדויות וסריקה מדוקדקת של חומרי הווידאו כדי להגיע לחקר האמת ולקבוע האם בוצעו עבירות פליליות בתוך כותלי הפעוטון. במערכת החינוך ובמועצה האזורית עוקבים מקרוב אחר התפתחות החקירה, תוך מתן דגש על ליווי הצוותים והורי הילדים במקום.