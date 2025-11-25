כיכר השבת
בתום חקירה סמויה

בסכומי עתק: מספר חשודים נעצרו בחשד לזיוף מסמכים ופברוק קצבאות נכות

המשטרה וחוקרי הביטוח הלאומי, עצרו הבוקר 3 חשודים תושבי הצפון, בחשד לביצוע עבירות חוק הביטוח הלאומי בסך של מיליוני שקלים | בנוסף, בוצעו חיפושים, במהלכם נתפסו כ- 74,000 שקלים במזומן (בארץ)

המוסד לביטוח לאומי (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

לא קורה כל יום: בשנה האחרונה, התקבל מידע באגף החקירות והמודיעין בביטוח הלאומי במסגרתו נמסר כי עו"ד ומספר גורמים נוספים - מזייפים תביעות נכות של אזרחים תוך שימוש במסמכים מזוייפים.

לאחר העברת המידע לחקירת להב 433, התנהלה באופן סמוי חקירה משותפת של היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית, יחד עם אגף החקירות והמודיעין של הביטוח הלאומי, בחשד לכך, שבעשרות מקרים, תובעים הגישו מסכמים רפואיים מזויפים, על מנת להיות זכאים לקצבאות נכות ובמקביל לקבל אחוזים גבוהים המקנים להם פטור מתשלום מס הכנסה.

כאמור על פי החשד, בחלק מהמקרים היו מעורבים בהכנת והגשת המסמכים המזויפים עורכי דין וגורמים נוספים שליוו את התובעים בהליכים שהתנהלו בעניינם. מהחשדות עולה שהיקף הקצבאות ששולמו לאותם התובעים בגין מעשי המרמה המיוחסים, עומד על סך של מיליוני שקלים.

היום (שלישי) הפכה החקירה לגלויה, עם מעצרם של שלושת החשודים העיקריים בחשד לביצוע עבירות המיוחסות להן, בין היתר: זיוף, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות והלבנת הון.

בנוסף, בוצעו חיפושים, במהלכם נתפסו מסמכים וכ- 74,000 שקלים במזומן.

העצורים הובאו לחקירה באזהרה במשרדי להב 433, ובסיומה, יובאו לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בכפר סבא.

