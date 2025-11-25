המחבלים תיעדו עצמם ב"טקס מסירה" מעבירים את החלל החטוף

( צילום: מהתיעוד של הג'יאהד האיסלאמי )

תיעוד מרגעי העברת החטוף החלל לידי כוחות הצלב האדום, היום (שלישי) בשעות אחר הצהרים ברצועת עזה - הופץ על ידי ארגוני הטרור, בצעד שיש הרואים בו הפרה בהסכם.

בתיעוד נראה החלל מכוסה, על אלונקה בסמיכות לרכב הצלב האדום, שדלתו פתוחה. במקום נראים אנשי הצלב האדום ואף מספר מחבלים. אחרי שהחלל הועבר לידי אנשי הצלב האדום, אלו העבירו אותו לידי כוח צה"ל בתוך רצועת עזה. משם המשיך הארון בדרכו לישראל, לטקס עם רב צבאי, ומשם למכון לרפואה משפטית להמשך זיהוי. העברת החטוף נעשתה כיממה לאחר שארגון הטרור הודיע על כך ש"איתר חטוף נוסף". בישראל זעמו על העיכוב בהחזרתו. רק בשעת צהרים היום הודיעו המחבלים על כך שיחזירו את החטוף.

( צילום: מהתיעוד של הג'יאהד האיסלאמי )

מלשכת ראש הממשלה נמסר: "ישראל קיבלה לידיה, באמצעות הצלב האדום, את ארונו של חטוף חלל שנמסר לכוח צה"ל ושב"כ בתוך שטח הרצועה. משם יועבר לישראל שם יתקבל במעמד צבאי עם רב צבאי. לאחר מכן יועבר אל המרכז הלאומי לרפואה משפטית של משרד הבריאות. בתום הליך הזיהוי תימסר הודעה רשמית למשפחה.

"משפחות החטופים החללים עודכנו בדבר ובשעה קשה זו ליבנו עמן. המאמץ להשבת חטופינו נמשך ברציפות ולא יפסק עד השבתו של החטוף האחרון. הציבור מתבקש לכבד את פרטיות המשפחות ולהימנע מהפצת שמועות ומידע שאינו רשמי ומבוסס. נוסיף לעדכן במידע מהימן ככל שידרש".

אם אחרי הזיהוי יתברר כי אכן מדובר בחטוף חלל, ישארו בעזה שני חטופים חללים בלבד. לפי שעה ישנם שלושה חטופים שטרם זוהו - רס"ל רן גואילי, דרור אור והאזרח התאילנדי סונטיסק רינטאלק.