כיכר השבת
במהלך הלילה

אלעד: נער כבן 15 נפצע בינוני בתאונת דרכים בין טרקטורון לרכב

הנער פונה לאחר טיפול ראשוני בזירה עם חבלות בראש ובפלג הגוף העליון; צוותי ההצלה ביצעו קיבוע וחבישות והעבירו אותו לניידת טיפול נמרץ בדרכו לחדר טראומה בבילינסון (חדשות)

(צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

נער כבן 15 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים שאירעה ברחוב רבי פנחס בן יאיר בעיר אלעד, לאחר שהיה מעורב בהתנגשות בין טרקטורון לרכב.

כונני מד"א – הצלה אלעד, יחד עם צוותי מד"א נוספים, הוזעקו למקום והעניקו לנער טיפול רפואי ראשוני בזירה. לאחר מכן הוא פונה להמשך טיפול בבית החולים בילינסון בפתח תקווה.

חובשי מד"א – הצלה אלעד, מוטי פרקש ואבי כהן, סיפרו: "כשהגענו למקום עם אמבולנסים לתגובה מיידית אותם אנו מאיישים, הבחנו בכבן 15 שנפגע בפלג גופו העליון כשהוא סובל מחבלות בראש וחבלות שטחיות".

"יחד עם חובשים ופראמדיקים נוספים של מד"א הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני הכולל קיבוע וחבישות, ולאחר מכן פינינו אותו לחבירה עם ניידת טיפול נמרץ של מד"א שפינתה אותו לחדר טראומה בבית החולים בילינסון בפתח תקווה כשהוא במצב בינוני".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (6%)

לא (94%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר