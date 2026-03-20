אלעד: נער כבן 15 נפצע בינוני בתאונת דרכים בין טרקטורון לרכב

נער כבן 15 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים שאירעה ברחוב רבי פנחס בן יאיר בעיר אלעד, לאחר שהיה מעורב בהתנגשות בין טרקטורון לרכב.

כונני מד"א – הצלה אלעד, יחד עם צוותי מד"א נוספים, הוזעקו למקום והעניקו לנער טיפול רפואי ראשוני בזירה. לאחר מכן הוא פונה להמשך טיפול בבית החולים בילינסון בפתח תקווה.

חובשי מד"א – הצלה אלעד, מוטי פרקש ואבי כהן, סיפרו: "כשהגענו למקום עם אמבולנסים לתגובה מיידית אותם אנו מאיישים, הבחנו בכבן 15 שנפגע בפלג גופו העליון כשהוא סובל מחבלות בראש וחבלות שטחיות".

"יחד עם חובשים ופראמדיקים נוספים של מד"א הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני הכולל קיבוע וחבישות, ולאחר מכן פינינו אותו לחבירה עם ניידת טיפול נמרץ של מד"א שפינתה אותו לחדר טראומה בבית החולים בילינסון בפתח תקווה כשהוא במצב בינוני".