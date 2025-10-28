כיכר השבת
בת 80 הורשעה: דרסה למוות את הילד בנתניה - והמשיכה בנסיעה כרגיל

נהגת בת 80 הורשעה בהפקרה לאחר שדרסה למוות את רפאל אדנה בן ה-4.5 בנתניה לפני יותר משנתיים | לפי בית המשפט, למרות שידעה על הפגיעה, המשיכה בנסיעה ולא הגישה עזרה (חדשות, משפט)

בית המשפט לתעבורה מחוז מרכז קיבל את עמדת הפרקליטות והרשיע היום (שלישי) אישה בת 80 בהפקרתו של הילד רפאל אדנה ז"ל - לאחר תאונת דרכים קטלנית בנתניה שהתרחשה לפני יותר משנתיים, בחודש במאי 2023.

הנאשמת הורשעה, לאחר הליך הוכחות שנוהל ע"י עו״ד שגיא שגב מפרקליטות מחוז מרכז (פלילי), בעבירת הפקרה לאחר פגיעה, שעונשה המקסימלי 7 שנות מאסר בפועל.

בית המשפט אימץ את עמדת הפרקליטות, לפיה הנאשמת הייתה מודעת לכך שפגעה במהלך הנהיגה באדם, אך לא עצרה על מנת לעמוד על תוצאות הנסיעה ולהזעיק עזרה אלא המשיכה בנסיעתה.

בית המשפט דחה את טענות הנאשמת ובא כוחה, לפיהן לא הייתה לה מודעות לפגיעה - וקבע כי הנאשמת הייתה מודעת לפגיעה, אך בחרה להמשיך בנסיעה.

בהכרעת הדין ציין בית המשפט כי הנאשמת שינתה גרסאות, שיקרה וניסתה להרחיק את עצמה לאורך כל הדרך ממה שארע, התחמקה מהשאלות, עדותה הייתה מתפתלת וכי היא אינה דוברת אמת.

בית המשפט ניתח את כלל הראיות שהוצגו על ידי הפרקליטות במהלך המשפט וקבע כי עדותה אינה מתיישבת עם העובדות. ״התנהגותה של הנאשמת לאחר האירוע יש להוקיע מכל וכל. זו לא התנהגות המצופה מאדם. הנאשמת הפקירה ילד קטן למותו…לא נותר ספק בליבי בדבר אשמתה של הנאשמת ובדבר מודעותה״, קבע כב׳ השו׳ ט. פרי, סגן נשיא בית המשפט לתעבורה מחוז מרכז .

על פי כתב האישום, שהגישה פרקליטות מחוז מרכז, ביום 6.5.23 סמוך לשעה 17:15, נהגה הנאשמת ברכב מסוג פולקסווגן בשד' בן גוריון בנתניה. באותה עת חצה את הכביש שלא במעבר חציה תמיר צגאי, ביחד עם שני נכדיו, ביניהם המנוח, רפאל אדנה ז"ל, בן 4.5.

בעת שירדו תמיר ונכדיו מאי התנועה לכביש, פגעה הנאשמת עם הרכב במנוח, והמשיכה בנסיעה רצופה עד לביתה מבלי לעצור. כתוצאה מהתאונה, נפגע המנוח באורח קשה, ומותו נקבע בבית החולים כעבור ארבעה ימים.

1
כמה היא קיבלה?
בשט

