חברת הכנסת לשעבר אלי אלאלוף, הלך היום (ראשון) לעולמו בגיל 80, הוא זכה בפרס ישראל על תרומתו למאבק בעוני.

אלאלוף, כיהן כחבר כנסת מטעם מפלגת כולנו של שר האוצר לשעבר משה כחלון, בין 2015, ל-2018, אז הודיע על עזיבתו את החיים הציבורים.

כשהיה חבר כנסת הוא שימש יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, כאשר קודם לכן הוא ניהל את קרן רש"י ובשל כך זכה לפרס ישראל בשנת 2011 על מלחמתו בעוני.

חבר הכנסת לשעבר נולד במרוקו בשנת 1945 ועלה לישראל בשנת 1967, התגייס לצה"ל ולאחר מכן עבר ללמוד את תחום מדעי המדינה באוניברסיטה העברית.

יו״ר ש״ס אריה דרעי ספד לו: "קיבלתי בצער רב את הבשורה על פטירתו של ח״כ לשעבר וחתן פרס ישראל אלי אלאלוף ז״ל. אלי היה איש של עשייה ולב גדול, שהקדיש את חייו למאבק בעוני ולדאגה לאוכלוסיות המוחלשות, והיה שותף אמיתי לערכיה החברתיים של תנועת ש״ס".

עוד ספד דרעי: "על בסיס הדו״ח המקיף שחיבר לצמצום פערים בפריפריה, יזמנו בתנועת ש״ס את הקמת הרשות הלאומית למאבק בעוני, שאושרה לאחרונה בממשלה ובכנסת. משתתף בצער המשפחה ומוקיר תודה על מפעל חייו. יהי זכרו ברוך".

יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ספד: "קיבלתי בצער רב את הידיעה כי חה"כ לשעבר אלי אלאלוף הלך היום לעולמו. הוא היה איש טוב לב, בעל הדרת כבוד, לב רחום וחנון ובשל גינוניו האירופאיים ונועם הליכותיו הוא זכה לכבוד מכל חלקי הבית, וגם לכינוי החיבה 'הסנאטור'".

עוד ספד אוחנה: "מפעל חייו היה המאבק בעוני, עליו גם זכה בפרס ישראל. גם מי שחלק על תפיסותיו, התקשה שלא לאהוב אותו. כך גם אני, אהבתי אותו מאוד. בשם הכנסת, אני מבקש לשלוח תנחומים מעומק ליבי לג׳יזל, אהבת חייו, לילדיו, למשפחתו ולמוקיריו הרבים. יהי זכרו ברוך ומנוחתו עדן".