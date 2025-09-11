( צילום: רונן חורש, לע"מ )

תיעוד ראשון ממפגשה של אליזבטה צ'ורקוב, ששוחררה מהשבי בעיראק אחרי למעלה משנתיים, עם בני משפחתה בבית החולים - פורסם היום (חמישי) על ידי לשכת ראש הממשלה.

בתיעוד נראית צ'ורקוב מחייכת, אך מתקשה ללכת ונתמכת בידי קרוביה בתוך בית החולים שיבא. היום היא קיימה שיחה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. לדברי לשכת ראש הממשלה, אליזבטה הודתה לראש הממשלה ולכלל הגורמים שעסקו בשחרורה ובטיפול בה ובמשפחתה. בשיחתם היא תיארה את תנאי השבי הקשים בהם שהתה, וייחלה לשובם של כל החטופים.

( צילום: יובל יוסף, לע"מ )

ראש הממשלה בירך את אליזבטה עם שובה, איחל לה בריאות, החלמה מלאה ואמר כי מאמצים רבים הושקעו לאורך זמן בהשבתה לישראל.

ראש הממשלה ציין בהערכה את סיועם של גורמים רבים, בראשם נשיא ארה״ב טראמפ, מזכיר המדינה רוביו והשליח המיוחד בוהלר, ואת פעילותו של מתאם השו״נ גל הירש להשבתה.

"ראש הממשלה אמר כי הוא פועל להשבתם של כל חטופינו וכך ימשיך לעשות, בנחישות וללא לאות", נמסר.