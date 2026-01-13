הפשיעה בחברה הערבית: כתב אישום חמור הוגש כנגד צעיר בן 20, לאחר שלפי החשד ניסה לסחוט רופא באיומים ובשלב מסוים אף בוצע ירי חי לעבר ביתו ורכבו של הרופא. כך נמסר היום (שלישי).

בתיעוד דרמטי, שנלכד ממצלמות האבטחה בקרבת ביתו של הרופא, נראה הרכב שממנו בוצע הירי. הרכב נראה נעצר ומהחלון יוצא חשוד רעול פנים ויורה באקדח לעבר הבית.

החקירה בפרשה נפתחה לאחרונה, בחודש דצמבר למניינם. מי שניהלו אותה אלו ימ"ר מחוז חוף ויל"פ מרחב כרמל. במוקד החקירה עמד חשד לסחיטה באיומים של רופא, כולל ירי על ביתו ורכבו בכפר דליית אל כרמל - מועצה מקומית דרוזית באזור חיפה.

מחומר החקירה עולה כי הרופא הקורבן נסחט כאשר דרשו ממנו לשלם מיליוני שקלים. לאחר שסירב לשלם בוצע ירי חי לעבר ביתו ורכבו.

החקירה התנהלה במגוון פעולות בציר הסמוי, ועם מעברה לשלב הגלוי ביצעו שוטרי יל"פ "כרמל" מעצר של החשוד, תושב דליית אל כרמל בן 20.

מעצרו של החשוד הוארך מעת לעת מזה כחודש ימים. עם סיום החקירה המורכבת, הצליחה היחידה החוקרת לגבש תשתית ראייתית מוצקה, ופרקליטות מחוז חיפה הגישה כאמור כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים בבית המשפט בחיפה.

"משטרת ישראל רואה בעבירות מסוג זה פגיעה ישירה בביטחון האזרחים וביציבות הכלכלה המקומית, ותמשיך לפעול בנחישות ובכל המשאבים כדי למגר את התופעה", נמסר מהמשטרה.