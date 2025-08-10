כיכר השבת
שיאים של למעלה מ-80 שנה

במהלך השבוע הקרוב: גל חום קיצוני וחריג ברחבי הארץ |  למעלה מ-40 מעלות בי-ם

לפי תחזית מזג האוויר,  יהיה חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף | יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל אזורי הארץ (מזג האוויר)

(צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

היום (ראשון) יהיה חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל אזורי הארץ. אחה"צ ייתכן גשם מקומי במזרח הארץ. הלילה: מעונן חלקית

על פי התחזית, מחר יום שני, תחול עלייה בטמפרטורות. מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ. בהרים ובמזרח הארץ ימדדו טמפרטורות קיצוניות. אחה"צ ייתכן גשם מקומי במזרח הארץ.

ביום שלישי, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ. בהרים ובפנים הארץ ימדדו טמפרטורות קיצוניות. אחה"צ ייתכן גשם מקומי בדרום ובמזרח הארץ.

ביום רביעי, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. ברוב האזורים צפוי שרב כבד. הביל ברצועת החוף. עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ. ברוב אזורי הארץ ימדדו טמפרטורות קיצוניות. אחה"צ ייתכן גשם מקומי בדרום ובמזרח הארץ.

על פי התחזית, במהלך השבוע המעלוצ בעיר הבירה ירושלים יחצו את ה-40 מעלות, 49 בעמקי הכנרת ו-51 מעלות בבקעת הירדן.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 25-35

תל אביב: 27-32

באר שבע: 25-38

חיפה: 25-32

טבריה: 29-41

צפת: 25-39

אילת: 33-45

