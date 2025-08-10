שיאים של למעלה מ-80 שנה במהלך השבוע הקרוב: גל חום קיצוני וחריג ברחבי הארץ | למעלה מ-40 מעלות בי-ם לפי תחזית מזג האוויר, יהיה חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף | יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל אזורי הארץ (מזג האוויר)

