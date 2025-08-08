גל חום קיצוני וחריג: הטמפרטורות עלולות להתקרב ל-50 מעלות

ישראל נכנסה היום (שישי) לגל חום משמעותי, שעשוי להימשך כשבוע ולהיות חריג בעוצמתו ובאורכו. בהרים ובפנים הארץ נרשמת עלייה בטמפרטורות עד לרמה שרבית, ובמישור החוף שורר חום כבד והביל. ברוב אזורי הארץ מורגשים עומסי חום כבדים עד קיצוניים, והלילה צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית.

לפי השירות המטאורולוגי, מחר (שבת) יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל לאורך החוף. עומסי החום צפויים להחמיר, ובכל רחבי הארץ ישררו תנאים כבדים עד קיצוניים. ביום ראשון יימשך החום הכבד, אך בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי לא אופייני לעונה בדרום ובמזרח הארץ.

ביום שני צפויה התחממות נוספת. בבקעת הירדן יגיעו הטמפרטורות ל־49 מעלות – נתון שצפוי להישמר גם בימי שלישי וחמישי, וברביעי יירדו מעט ל־48 מעלות בצהריים. בהרים ובפנים הארץ יימדדו ערכים קיצוניים, כאשר בבירה הצפי הוא ל־38–39 מעלות, ואף קיימת אפשרות לחציית רף ה־40 מעלות באמצע השבוע. השיא ההיסטורי בירושלים, 42.7 מעלות, נמדד בספטמבר 2020, וכעת לא צפוי להישבר – אך ההפרש יהיה קטן.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 20–36, תל אביב 26–31, חיפה 25–30, צפת 20–38, קצרין 23–40, טבריה 27–41, נצרת 23–32, עפולה 24–37, בית שאן 25–41, לוד 25–33, אשדוד 26–30, באר שבע 23–34, עין גדי 26–40, מצפה רמון 19–34, אילת 28–42.

בשירות המטאורולוגי מדגישים כי גלי חום עם טמפרטורות של מעל 35 מעלות במשך שבוע רצוף בירושלים הם תופעה נדירה ביותר – שהתרחשה מאז סוף המאה ה־19 רק ארבע פעמים, ביניהן במאי ובספטמבר 2020. הרצף הצפוי כעת מציב את גל החום הנוכחי כאחד הקשים והחריגים ביותר שתועדו בישראל.