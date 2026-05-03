זירת התאונה | צילום: דובורת מד"א

כוחות הצלה גדולים הוזעקו הלילה (בין שבת לראשון) לשדרות רחבעם זאבי בראשון לציון, בעקבות דיווח על תאונת דרכים קשה בין שני רכבים פרטיים. אחד הרכבים התהפך ועלה באש, והתאונה הסתיימה בטרגדיה כפולה.

צוותי מד"א ואיחוד הצלה שהגיעו לזירה מצאו תמונה קשה: רכב הפוך שעלה באש, כשבתוכו נלכד אדם מחוסר הכרה. לצד הדרך שכב צעיר נוסף כבן 20, גם הוא ללא הכרה. שני הפצועים היו ללא דופק וללא נשימה, וסבלו מכוויות קשות בכל חלקי גופם. למרות מאמצי הצוותים הרפואיים, נאלצו הפראמדיקים לקבוע את מותם של שני הגברים במקום, עקב אופי הפציעות הקשות. במקביל, חולץ מהרכב הבוער גבר נוסף כבן 25, כשהוא בהכרה וסובל מכוויות בכל חלקי גופו. הוא קיבל טיפול רפואי מציל חיים ופונה במצב קשה לבית החולים שיבא בתל השומר. פאראמדיקית מד"א אלה איים וחובשי מד"א נתנאל כץ ודניאל גיאת תיארו את הזירה: "מדובר בתאונת דרכים קשה בין שני כלי רכב. אחד הרכבים היה הפוך ועלה באש. בתוך הרכב הבוער נלכד אדם כשהוא מחוסר הכרה, לצד הדרך היה צעיר כבן 20 כשגם הוא ללא הכרה. הם היו ללא דופק וללא נשימה וסבלו מכוויות קשות בגופם. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב לא נותר לנו אלא לקבוע את מותם".

ניר דורפמן, חובש ביחידת האופנועים באיחוד הצלה, והחובשים מאיר פרידמן ומאיר סאייג הוסיפו: "מדובר בזירה קשה של תאונה עם מעורבות שני כלי רכב - אחד הרכבים התהפך ועלה באש. בזירה נאלצו לקבוע את מותם של שניים מנוסעי הרכב שהתהפך עקב אופי הפציעות הקשות מהם סבלו. כמו כן הענקנו סיוע בזירה לפצוע קשה כבן 25 שסבל מכוויות בכל חלקי גופו".

מתנדבי זק"א מרחב שפלה הוזעקו לזירה ופעלו במקום בטיפול בכבוד המת ובאיסוף הממצאים. מהרכב השני פונו שתי נפגעות נוספות במצב בינוני לבית החולים.

המשטרה פתחה בחקירה

מדוברות המשטרה נמסר: "בוחני התנועה במחוז מרכז פתחו בחקירת תאונת דרכים קטלנית בראשון לציון במעורבות שני כלי רכב פרטיים. בוחני התנועה במרחב שפלה פתחו הערב בחקירת תאונת דרכים קטלנית ברחוב רחבעם זאבי בראשון לציון במעורבות שני כלי רכב פרטיים.

"על פי גורמי הרפואה, כתוצאה מהתאונה נקבע מותם במקום של שני גברים שזהותם אינה ידועה בשלב זה. בוחני התנועה במרחב שפלה פועלים בזירה לחקירת נסיבות התאונה"