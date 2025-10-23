( צילום: דוברות המשטרה )

רוכב אופניים כבר 50 נהרג היום (חמישי) בתאונת דרכים קטלנית ומחרידה בתל אביב, לאחר שאופנוע התנגש בו בדרך נמיר בעיר. הוא פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר אנוש ושם בהמשך נקבע מותו.

התאונה המחרידה התרחשה מעט לאחר השעה 14:30. חובשים ופרמדיקים של איחוד הצלה ומד"א מיהרו לזירה. הם טיפלו ברוכב האופניים, וביצעו בו פעולות החייאה לפני שהעבירו אותו לבית החולים. במקביל העניקו טיפול רפואי ראשוני לרוכב האופנוע, שנפגע בינוני. הרב אריה גולדברג וישראל פרץ חובשים ביחידת האופנועים של איחוד הצלה מסרו: "מדובר בתאונה עם מעורבות אופנוע ורוכב אופניים שנפצע אנושות. הענקנו לו סיוע ראשוני בזירת התאונה תוך ביצוע פעולות החייאה ובשלב זה מצבו מוגדר אנוש. כמו כן רוכב האופנוע כבן 35 טופל בזירה ומצבו בשלב זה מוגדר בינוני".

( צילום: דוברות איחוד הצלה )

( צילום: דוברות איחוד הצלה )

חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א רזיאל יוסופוביץ, סיפר: "מדובר בתאונת דרכים מזעזעת. רוכב האופניים שכב על הכביש בסמוך למדרכה, כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית. התחלנו בביצוע פעולות החייאה שכללו עיסויים הנשמות ומתן תרופות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו מוגדר אנוש. מהמקום פינינו את רוכב האופנוע במצב קל".

חובש הצלה ישראל רוסט מדווח: "כשהגעתי לזירת תאונת הדרכים, מצאתי רוכב אופניים, גבר כבן 50 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית, לאחר שנפגע מאופנוע במהלך הרכיבה. יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני, הכולל ביצוע פעולות החייאה מתקדמות ועצירת דימומים, והוא פונה תוך כדי המשך פעולות החייאה לקבלת טיפול בחדר הטראומה בבית החולים איכילוב בעיר. כמו כן הענקנו טיפול רפואי ראשוני לרוכב האופנוע שנחבל בגופו, והוא פונה במצב קל להמשך טיפול בבית החולים."

במשטרה הודיעו כי הם פתחו בחקירת נסיבות האירוע. "שוטרי תחנת לב ת"א ובוחני תאונות הדרכים של משטרת מחוז ת"א הגיעו לזירה והחלו במלאכת איסוף הראיות והממצאים", נמסר מהמשטרה.

( צילום: דוברות זק״א )

( צילום: דוברות זק״א )

מתנדבי זק״א אריאל יזדי ופיני דיין מיחידת האופנועים שמטפלים בזירה ציינו: "מוקד זק״א (1223) הזניק אותנו לפני זמן קצר לצומת ארלוזרוב / דרך נמיר בתל אביב בעקבות דיווח על תאונת דרכים קטלנית. מדובר ברוכב אופניים כבן 48 שנפגע מרוכב אופנוע אנושות ומותו נקבע בדרכו לבית החולים, רוכב האופנוע פונה להמשך טיפול בביה״ח. בסיוע מתנדבים נוספים אנו אוספים את הממצאים הרבים שנותרו בזירה ודואגים לכבוד המת ומסייעים לבוחני התנועה שפועלים במקום״.