יממה קטלנית בכבישי ישראל: ארבעה הרוגים בשלוש תאונות מחרידות

יממה קטלנית בכבישי ישראל: בין שבת לראשון, כאשר ארבעה בני אדם קיפחו את חייהם בשלוש תאונות דרכים קשות שהתרחשו במקומות שונים ברחבי הארץ. התאונות הותירו אחריהן משפחות שכולות ופצועים במצב קשה.

התאונה הקטלנית ביותר התרחשה בשעות הלילה המאוחרות בשדרות רחבעם זאבי בראשון לציון, כאשר שני רכבים פרטיים התנגשו בעוצמה רבה. אחד הרכבים התהפך ועלה באש, והתאונה הסתיימה בטרגדיה כפולה עם שני הרוגים.

כוחות הצלה גדולים הוזעקו לזירה בראשון לציון ומצאו תמונה קשה: רכב הפוך שעלה באש, כשבתוכו נלכד אדם מחוסר הכרה. לצד הדרך שכב צעיר נוסף כבן 20, גם הוא ללא הכרה. שני הפצועים היו ללא דופק וללא נשימה, וסבלו מכוויות קשות בכל חלקי גופם. למרות מאמצי הצוותים הרפואיים, נאלצו הפראמדיקים לקבוע את מותם של שני הגברים במקום, עקב אופי הפציעות הקשות. במקביל, חולץ מהרכב הבוער גבר נוסף כבן 25, כשהוא בהכרה וסובל מכוויות בכל חלקי גופו. הוא קיבל טיפול רפואי מציל חיים ופונה במצב קשה לבית החולים שיבא בתל השומר.

פאראמדיקית מד"א אלה איים וחובשי מד"א נתנאל כץ ודניאל גיאת תיארו את הזירה: "מדובר בתאונת דרכים קשה בין שני כלי רכב. אחד הרכבים היה הפוך ועלה באש. בתוך הרכב הבוער נלכד אדם כשהוא מחוסר הכרה, לצד הדרך היה צעיר כבן 20 כשגם הוא ללא הכרה. הם היו ללא דופק וללא נשימה וסבלו מכוויות קשות בגופם. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב לא נותר לנו אלא לקבוע את מותם".

ניר דורפמן, חובש ביחידת האופנועים באיחוד הצלה, והחובשים מאיר פרידמן ומאיר סאייג הוסיפו: "מדובר בזירה קשה של תאונה עם מעורבות שני כלי רכב - אחד הרכבים התהפך ועלה באש. בזירה נאלצו לקבוע את מותם של שניים מנוסעי הרכב שהתהפך עקב אופי הפציעות הקשות מהם סבלו. כמו כן הענקנו סיוע בזירה לפצוע קשה כבן 25 שסבל מכוויות בכל חלקי גופו".

תאונה קטלנית בכביש 60 - גנב רכבים פלסטיני נמלט

בכביש 60 סמוך לרחלים התרחשה תאונה קטלנית נוספת, כאשר רוכב אופנוע ישראלי כבן 20 נהרג בתאונה עם רכב גנוב. על פי הדיווחים, הנהג הפלסטיני שגנב את הרכב נמלט רגלית לכפר הסמוך לאחר התאונה.

כוחות הצלה שהוזעקו למקום סמוך לשעה 01:25 לפנות בוקר מצאו את רוכב האופנוע במצב אנוש. פרמדיקית מד"א מרים שרביט סבג, חובש בכיר במד"א יאיר לקס וחובש מד"א נאור סקר, סיפרו: "ראינו את רוכב האופנוע כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל פעולות החייאה ממושכות אך לצערנו הרב, בסופן נאלצנו לקבוע את מותו".

הצעיר נהרג עם חבלה רב מערכתית, וכוחות הביטחון פתחו בחיפושים אחר הנהג הפלסטיני שנמלט מהזירה.

תאונה נוספת בנגב - גבר במצב אנוש

בשעות הבוקר המוקדמות התקבל דיווח נוסף על תאונת דרכים קשה בכביש 90 סמוך לעין חצבה. בתאונה, שהתרחשה בין שני כלי רכב, נפצעו שלושה אנשים, בהם גבר כבן 40 שהיה מחוסר הכרה. צוותי מד"א העניקו לפצועים טיפול רפואי בזירה.

סדרת התאונות הקטלניות מצטרפת לשרשרת ארוכה של תאונות דרכים קשות שהתרחשו בשבועות האחרונים ברחבי הארץ. רק לפני מספר ימים נהרג ילד בן 9 בתאונה קטלנית במושב יד השמונה, והשבוע התרחשו תאונות נוספות שגבו חיי אדם.

גורמי הצלה קוראים לציבור לנהוג בזהירות מרבית ולשמור על כללי התנועה, במיוחד בשעות הלילה ובסופי שבוע. עדכונים נוספים על מצב הפצועים יפורסמו בהמשך.