גרטה חוזרת: משט נוסף יוצא מספרד כדי 'לשבור את המצור' על עזה

ארגונים פרו-פלסטיניים נערכים להשקת משט הומניטרי רחב היקף לעזה ביום ראשון. המשט ייצא מברצלונה שבספרד.

לפי המארגנים, מדובר במשט הגדול ביותר עד כה: עשרות סירות ינשאו סיוע ומאות פעילים מ־44 מדינות, כחלק מיזמת Global Sumud Flotilla. בין המשתתפים: הפעילה הסביבתית השוודית גרטה טונברג והפוליטיקאית הפורטוגלית מריאנה מורטאגואה.

סעיף אבו כושכ, אחד ממארגני המשט המתגורר בספרד, קרא לממשלות להפעיל לחץ דיפלומטי על ישראל לאפשר מעבר: “עליהן לפעול להגנת זכויות האדם ולהבטיח מעבר בטוח לשייטת”. לדבריו, כלי השיט ייצאו ממספר נמלים בספרד, ובהם ברצלונה.

ישראל אוכפת מצור ימי על רצועת עזה מאז 2007, במטרה למנוע הזרמת אמצעי לחימה לחמאס. לאורך השנים סוכלו כמה ניסיונות להפליג לעזה, בהם תקרית בשנת 2010 שבמהלכה נהרגו לפחות תשעה פעילים טורקים, וכן השתלטות חיל הים ביוני האחרון על יאכטה בריטית שעל סיפונה הייתה טונברג; בישראל כינו את ההפלגה “מהלך תעמולה לתמיכה בחמאס”.

המארגנים אומרים כי המשט ישאף לעגון בעזה ולהעביר סיוע ישירות, וקוראים למדינות ולארגונים בינלאומיים לשמש גורם מתווך כדי למנוע עימות בים.

בישראל לא נמסרה בשלב זה תגובה ספציפית למשט זה, אך ההערכה היא כי כמו הניסיונות הקודמים - גם הפעם ישתלטו עליהם בלב ים וימנעו מהם להגיע לרצועת עזה.