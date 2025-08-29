כיכר השבת
לא נמאס להם?

גרטה חוזרת: משט נוסף יוצא מספרד כדי 'לשבור את המצור' על עזה

פעילים מ־44 מדינות, בהם גרטה תונברג והפוליטיקאית הפורטוגלית מריאנה מורטאגואה, ימריאו בכמה עשרות כלי שיט במסגרת “Global Sumud Flotilla”; המארגנים: “הממשלות צריכות להבטיח מעבר בטוח” (חדשות)

7תגובות
(צילום: Edi Israel/FLASH90)

ארגונים פרו-פלסטיניים נערכים להשקת משט הומניטרי רחב היקף לעזה ביום ראשון. המשט ייצא מברצלונה שבספרד.

לפי המארגנים, מדובר במשט הגדול ביותר עד כה: עשרות סירות ינשאו סיוע ומאות פעילים מ־44 מדינות, כחלק מיזמת Global Sumud Flotilla. בין המשתתפים: הפעילה הסביבתית השוודית גרטה טונברג והפוליטיקאית הפורטוגלית מריאנה מורטאגואה.

סעיף אבו כושכ, אחד ממארגני המשט המתגורר בספרד, קרא לממשלות להפעיל לחץ דיפלומטי על ישראל לאפשר מעבר: “עליהן לפעול להגנת זכויות האדם ולהבטיח מעבר בטוח לשייטת”. לדבריו, כלי השיט ייצאו ממספר נמלים בספרד, ובהם ברצלונה.

ישראל אוכפת מצור ימי על רצועת עזה מאז 2007, במטרה למנוע הזרמת אמצעי לחימה לחמאס. לאורך השנים סוכלו כמה ניסיונות להפליג לעזה, בהם תקרית בשנת 2010 שבמהלכה נהרגו לפחות תשעה פעילים טורקים, וכן השתלטות חיל הים ביוני האחרון על יאכטה בריטית שעל סיפונה הייתה טונברג; בישראל כינו את ההפלגה “מהלך תעמולה לתמיכה בחמאס”.

המארגנים אומרים כי המשט ישאף לעגון בעזה ולהעביר סיוע ישירות, וקוראים למדינות ולארגונים בינלאומיים לשמש גורם מתווך כדי למנוע עימות בים.

בישראל לא נמסרה בשלב זה תגובה ספציפית למשט זה, אך ההערכה היא כי כמו הניסיונות הקודמים - גם הפעם ישתלטו עליהם בלב ים וימנעו מהם להגיע לרצועת עזה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (84%)

לא (16%)

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

7
כשמלטפים אותך אתה חוזר לקבל ליטוף נוסף
בשט
6
כשהקדוש ברוך חילק שכל היא לא עמדה בתור
יא סתומה משועממת
5
צומי? סנדוויץ?
יעל
4
הקב"ה מביא על אומות העולם מחלות נפש קשות. זה רק ההתחלה
דוד
3
חיות אדם מרחמים על עזתים רוצחים ושפלים תו עליהם
אני
2
היא אוהבת סנדוויץ' פסטרמה פעם הבאה להביא לה עם ריבה היא לא תחזור
אריק
1
בלב הים צוללן קודם חור 5-8 מ״מ והם יצטרכו עזרה הומניטרית דחופה או שיעלמו בים
מישה

