כיכר השבת
יממה לאחר חיסול המנהיג

שרשרת סיכולים בעזה: צה"ל תקף שני בכירי חמאס | צפו

צה"ל תקף לפני זמן קצר שני מחבלים מרכזיים בארגון הטרור חמאס בצפון רצועת עזה | התקיפה הממוקדת הגיעה זמן קצר לאחר חיסולו של המחבל מוחמד עודה, מפקד חמאס (בארץ)

מזירת החיסול
מזירת החיסול

דובר פרסם כי צה"ל תקף לפני זמן קצר שני מחבלים מרכזיים ב בצפון רצועת .

לפי הדיווחים, מדובר במפקד חטיבת צפון הרצועה וסגן מפקד חטיבת עזה. השניים היוו דמויות בולטות בזרוע הצבאית של חמאס, מההנהגה החדשה שאחרי השבעה באוקטובר.

התקיפה הממוקדת הגיעה לאחר שדובר צה"ל ודוברות שב"כ אישרו מוקדם יותר הבוקר (רביעי) כי המחבל מוחמד עודה, שכיהן כמפקד הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, חוסל בתקיפה אווירית שבוצעה אתמול בצפון רצועת עזה.

עודה מונה לתפקידו רק לפני כשבוע, בעקבות חיסולו של קודמו עז אלדין חדאד.

גורמים בחמאס אישרו אף הם את החיסול, לאחר שבישראל דיווחו אמש על פעולה מבצעית שבוצעה בשכונת רימאל בעזה. התקיפה המדויקת הגיעה בעקבות מעקב מודיעיני של חודשים ארוכים אחר תנועותיו של המחבל ומעגל הסייענים הקרוב לו.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים.

