הזירה המסוכנת בשעה זו ( צילום: צוות הצלה )

אירוע חריג התרחש לפני זמן קצר (רביעי) בשכונת א-טור בירושלים, כאשר 16 נשים איבדו הכרה במכון יופי ופונו לבית החולים במצב בינוני עד קשה. צוותי כבאות והצלה הוזעקו למקום בעקבות דיווח על מספר רב של נשים מחוסרות הכרה, והערכה ראשונית מצביעה על חשד להרעלה.

על פי הנמסר מדוברות כבאות והצלה, לוחמי אש מתחנת אגוז הגיעו למכון היופי בשכונת א-טור לאחר קבלת דיווח דרמטי על 16 נשים שאיבדו הכרה במקום. הנשים פונו על ידי צוותי מד"א לבית החולים כשהן במצב בינוני עד קשה, ונסיבות האירוע עדיין נמצאות בבדיקה מעמיקה. בשלב זה, ההערכה הראשונית של כוחות החירום מצביעה על כך שקיים חשד להרעלה, אולם טיב החומר או הגורם המדויק לאירוע טרם זוהו. צוותי חומרים מסוכנים (חומ"ס) פועלים במקום לבדיקת איכות האוויר ולאיתור מקור אפשרי לאירוע החריג. יאיר נתניהו החליף את שמו יאיר טוקר | 18:17 "כולם על הרצפה, לא לזוז": תיעוד לילי סוער מרגעי הפשיטה על החגיגה | צפו קובי רוזן | 16:47 מדוברות המשטרה נמסר: "לפני זמן קצר הוזעקו שוטרי מחוז ירושלים, יחד עם כוחות החירום וההצלה, לרחוב שיח’ ענבר שבשכונת א-טור בירושלים, בעקבות חשד לאירוע חומרים מסוכנים. על פי גורמי הרפואה, מהמקום פונו עד כה כ-16 נפגעים בדרגות פציעה שונות לקבלת טיפול רפואי". עוד נמסר: "בזירה פועלים בשעה זו צוותי כב"ה לצורך זיהוי החומר, בחינת נסיבות האירוע ושלילת סיכון נוסף לציבור. שוטרי תחנת שלם ממשיכים לפעול במקום, מאבטחים את הזירה, מסייעים לכוחות החירום וההצלה, ופועלים לשמירה על צירי תנועה פנויים לטובת פינוי הנפגעים". דוברות צוות הצלה: "דיווח ראשוני: חובשים ופראמדיקים של 'צוות הצלה' באמצעות אופנועים ואמבולנסים של מד״א מעניקים בשעה זו סיוע רפואי ראשוני לכ-20 נפגעים במצבי פציעה שונים בהם מחוסרי הכרה ברחוב שייח ענבר בשכונת א' טור בירושלים לאחר שככה"נ נפגעו כתוצאה משאיפת חומ"ס". מזק"א נמסר: "עדכון לאירוע בשכונת א-טור, מדובר בדליפת גז רעיל מגנרטור בבית, מהמקום מפונים כ- 16 נפגעים בדרגות שונות". כזכור, בשנים האחרונות נרשמו מספר אירועי חומרים מסוכנים דומים במקומות שונים בארץ. לפני מספר חודשים, ארבעה ילדים איבדו הכרה בשכונת מקור ברוך בירושלים בעקבות חשד לחומרים מסוכנים, ובמקרה אחר דווח על דליפת חומר דליק ורעיל בנמל חיפה. במקרים אלו, צוותי החומ"ס פעלו במהירות לאיתור מקור הבעיה ולמניעת התפשטות.

כוחות כיבוי והצלה במקום ( צילום: דוברות כבאות והצלה )

מדוברות כבאות והצלה נמסר כי "לוחמי האש פועלים באירוע חריג במכון יופי בשכונת א-טור בעקבות 16 נשים מחוסרות הכרה אשר פונו במצב בינוני-קשה. בשלב זה ההערכה הראשונית היא כי קיים חשד להרעלה, אולם נסיבות האירוע עדיין נמצאות בבדיקה".

כוחות החירום ממשיכים לפעול במקום, וצוותי חומ"ס מבצעים בדיקות מקיפות במכון היופי על מנת לאתר את מקור האירוע ולוודא שאין סכנה נוספת לציבור. עדכונים נוספים יימסרו בהמשך בהתאם לממצאים שיתגלו בחקירה.