ניסיון פיגוע דריסה בחברון: לוחמי הנח"ל ירו ונטרלו את המחבל

ניסיון פיגוע דריסה סוכל הערב בסיעתא דשמיא בזכות תגובה נחושה של כוחותינו. מחבל פלסטיני שנהג ברכב פרטי הגיע לעמדה צבאית בה שהו לוחמי חטיבת הנח"ל. המחבל האיץ את רכבו במטרה לפגוע בלוחמים המאבטחים את המקום.

הלוחמים פתחו באש

הלוחמים, שזיהו את הכוונה העוינת של הנהג ואת האיום המיידי על חייהם, פעלו לפי הוראות הפתיחה באש וביצעו ירי מדויק לעבר הרכב. כתוצאה מהירי, המחבל נפצע בתוך רכבו ונוטרל. מדובר צה"ל נמסר כי אין נפגעים בקרב החיילים.

סריקות ותחקור

כוחות צבא נוספים הוקפצו לנקודה והחלו בסריקות במרחב כדי לשלול הימצאות של סייענים או מטענים ברכב. האירוע מתוחקר כעת על ידי גורמי הביטחון כדי להבין אם מדובר ביוזמה מקומית או בפעילות של תשתית טרור מאורגנת.