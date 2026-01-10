כיכר השבת
דרמה בגזרת הפעילות 

ניסיון פיגוע דריסה בחברון: לוחמי הנח"ל ירו ונטרלו את המחבל

מחבל פלסטיני הגיע עם רכבו לעמדת צה"ל וניסה לפגוע בלוחמים שהיו במקום • הכוח פעל בקור רוח, פתח באש לעבר הרכב ונטרל את החשוד • ב"ה: אין נפגעים לכוחותינו • צה"ל מתחקר את נסיבות האירוע (צבא וביטחון)

1תגובות
פעילות לוחמי צה"ל בחברון (צילום: דובר צה"ל)

ניסיון פיגוע דריסה סוכל הערב בסיעתא דשמיא בזכות תגובה נחושה של כוחותינו. מחבל פלסטיני שנהג ברכב פרטי הגיע לעמדה צבאית בה שהו לוחמי חטיבת הנח"ל. המחבל האיץ את רכבו במטרה לפגוע בלוחמים המאבטחים את המקום.

הלוחמים פתחו באש

הלוחמים, שזיהו את הכוונה העוינת של הנהג ואת האיום המיידי על חייהם, פעלו לפי הוראות הפתיחה באש וביצעו ירי מדויק לעבר הרכב. כתוצאה מהירי, המחבל נפצע בתוך רכבו ונוטרל. מדובר נמסר כי אין נפגעים בקרב החיילים.

סריקות ותחקור

כוחות צבא נוספים הוקפצו לנקודה והחלו בסריקות במרחב כדי לשלול הימצאות של סייענים או מטענים ברכב. האירוע מתוחקר כעת על ידי גורמי הביטחון כדי להבין אם מדובר ביוזמה מקומית או בפעילות של תשתית טרור מאורגנת.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
כיוון שלא מיישמים חקיקת גירוש משפחות מחבלים, המחבלים מצפצפים על כולנו. ואנו לא מצליחים להגן על נירצחים חפים.
אחריות.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר