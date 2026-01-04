השר חשף: כך תכנן חיזבאללה להשתלט על העיר הישראלית - מבפנים

שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף טען היום (ראשון) במהלך ישיבת הממשלה כי ארגון הטרור חיזבאללה ניסה להשתלט על העיר הצפונית קרית שמונה מבפנים - באמצעות רכישת דירות בעיר.
לטענת השר, ארגון הטרור חיזבאללה פעל במהלך המלחמה באמצעות ערבים אזרחי ישראל לרכוש דירות בעיר קרית שמונה וכך להשתלט על העיר מבפנים.
לפי הדיווח ב-Ynet, גורמים המעורים בפרטים אומרים כי שב"כ מכיר את התופעה וחוקר אם אכן דירות שנרכשו בקרית שמונה במהלך המלחמה נרכשו בהכוונת ארגון הטרור.
בשב"כ לפי הדיווח לא הכחישו את הפרטים ומסרו כי לא מתייחסים לנאמר "בחדרים סגורים". יצויין כי לפי שעה אין נתונים רשמיים על התופעה.
ראש העיר קריית שמונה, אביחי שטרן, התייחס לטענה ומסר: "בוודאי שגם חיזבאללה מבין את המיקום הייחודי והחשיבות האסטרטגית של קריית שמונה, והיה שמח לערער אותה מבפנים ומבחוץ. ייתכן שהוא ניסה, ממה שאני מכיר - זה לא צלח!
"תושבי קריית שמונה מוכיחים שוב מאיזה חומר חזק הם עשויים, וזו הסיבה. להפך: ההתיישבות בקריית שמונה מתחזקת, ובאופן ברור דווקא מכיוון מגזר הציונות הדתית ומשפחות שמגיעות לעיר מתוך אהבה, שליחות ואמונה, ובוחרות לבנות כאן בית".
עוד מסר ראש העיר כי "המציאות של קריית שמונה מחייבת את ממשלת ישראל לפעול עכשיו. לא בהצהרות ולא בעתיד הרחוק אלא בהחלטה ייעודית, מיידית וברורה לחיזוק קריית שמונה כלכלית, קהילתית וביטחונית, בשל משמעותה האסטרטגית לציונות ולביטחון מדינת ישראל".
לדבריו, "חיזבאללה מבין את זה וכדאי שגם ממשלת ישראל תבין את זה. אני מודה לשר וסרלאוף על העשייה והמחויבות למען קריית שמונה, אך לצד זאת אומר בצורה חד-משמעית: קריית שמונה חייבת החלטת ממשלה ייעודית עכשיו. כל דחייה נוספת מסכנת את עתיד העיר ואסור שזה יקרה".
