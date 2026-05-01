אירוע חירום מורכב התרחש היום בעומק השטח הפתוח הסמוך ליישוב מבוא חורון. גבר כבן 58, תושב העיר ראש העין, נחבל ונפצע בעקבות נפילה קשה מסוס במהלך רכיבה. בשל תוואי השטח המורכב, המרוחק והקשה לגישה, הפצוע נותר בשטח ללא יכולת פינוי רגילה באמבולנס, מצב שהצריך הקפצה מהירה ומשולבת של כוחות חילוץ מיוחדים לזירה.

אל אזור הנפילה הוזעקו מיד מתנדבי יחידת החילוץ עציון יהודה של מחוז ש"י במשטרת ישראל. אליהם חברו כוחות רבים שכללו את הלוחמים של יחידת להבה מטעם מערך כבאות והצלה, לוחמי משמר הגבול ושוטרי תחנת בנימין.

כדי להגיע אל הפצוע במהירות המרבית, נאלצו צוותי החילוץ לבצע נהיגת שטח מבצעית ומאתגרת במיוחד אל תוך עומק השטח ההררי והסלעי.

עם הגעת הכוחות אל הפצוע, החלו צוותי הרפואה של מגן דוד אדום יחד עם כוחות רפואה של צה"ל להעניק לו טיפול רפואי ראשוני בשטח, במטרה לייצב את מצבו לקראת הפינוי.

לאחר הערכת מצב משותפת של גורמי הרפואה והחילוץ, הוחלט כי תנאי השטח הקשים והטופוגרפיה המקומית אינם מאפשרים פינוי רכוב ובטוח מבלי לסכן את בריאותו של הפצוע.

לשם השלמת המשימה, הוזנק למקום מסוק של המערך האווירי של משטרת ישראל, אשר אסף את המטייל מעומק השטח והטיס אותו במהירות להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים.