חילוץ מורכב בשטח: רוכב נפצע אחרי נפילה מהסוס - ופונה במסוק משטרתי

דרמה בעומק השטח. תושב ראש העין שנפל מסוסו ונחבל חולץ במבצע משולב של יחידת החילוץ עציון יהודה, המערך האווירי של המשטרה וכוחות נוספים. בשל תנאי השטח הקשים, הפצוע פונה לבית החולים באמצעות מסוק (חדשות)

אירוע חירום מורכב התרחש היום בעומק השטח הפתוח הסמוך ליישוב מבוא חורון. גבר כבן 58, תושב העיר ראש העין, נחבל ונפצע בעקבות נפילה קשה מסוס במהלך רכיבה. בשל תוואי השטח המורכב, המרוחק והקשה לגישה, הפצוע נותר בשטח ללא יכולת פינוי רגילה באמבולנס, מצב שהצריך הקפצה מהירה ומשולבת של כוחות חילוץ מיוחדים לזירה.

אל אזור הנפילה הוזעקו מיד מתנדבי יחידת החילוץ עציון יהודה של מחוז ש"י ב. אליהם חברו כוחות רבים שכללו את הלוחמים של יחידת להבה מטעם מערך כבאות והצלה, לוחמי משמר הגבול ושוטרי תחנת בנימין.

כדי להגיע אל הפצוע במהירות המרבית, נאלצו צוותי החילוץ לבצע נהיגת שטח מבצעית ומאתגרת במיוחד אל תוך עומק השטח ההררי והסלעי.

עם הגעת הכוחות אל הפצוע, החלו צוותי הרפואה של מגן דוד אדום יחד עם כוחות רפואה של צה"ל להעניק לו טיפול רפואי ראשוני בשטח, במטרה לייצב את מצבו לקראת הפינוי.

לאחר הערכת מצב משותפת של גורמי הרפואה והחילוץ, הוחלט כי תנאי השטח הקשים והטופוגרפיה המקומית אינם מאפשרים פינוי רכוב ובטוח מבלי לסכן את בריאותו של הפצוע.

לשם השלמת המשימה, הוזנק למקום מסוק של המערך האווירי של משטרת ישראל, אשר אסף את המטייל מעומק השטח והטיס אותו במהירות להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים.

| צילום: דוברות המשטרה
משטרהסוסים

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

