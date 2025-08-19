גל הירש למשפחות חטופים: לשמור על איפול מלא, יש תהליכים

ברקע מגעים מול ארגון הטרור חמאס וניסיונות להביא לשחרור חטופים: ‏מתאם השבויים והנעדרים במשרד ראש הממשלה, גל הירש, העביר מסר היום (שלישי) למשפחות חטופים ולפיהם מתבצעים תהליכים תחת איפול.

לפי הדיווח של אריאל כהנא בישראל היום, גל הירש כתב למשפחות כי נפגש היום עם ראש הממשלה נתניהו וכי "הדיונים, התהליכים וכלל פעילות השו״נ בדרגים השונים - כל אלה מתקיימים מסביב לשעון ותחת איפול מלא".

הוא הוסיף: "באופן כללי ובמיוחד בעת כזו - מוטב שכך יהיה. מובנת היטב הדאגה ומובן הרצון לקבל מידע ופרטים נוספים על המתרחש. איתכם הסליחה על שאיננו משתפים, כשיתאפשר אעדכן״.

אתמול דווח בתקשורת הערבית כי ארגון הטרור חמאס הסכים להצעה המתוקנת שהונחה על שולחן המתווכות, מצרים וקטאר, במסגרת הניסיונות לקדם עסקה שתוביל לשחרור חטופים והפסקת אש ברצועת עזה.

מקור פלסטיני חשף פרטים מהמשא ומתן בשיחה עם ערוץ 'אל-מיאדין', לדבריו העסקה כוללת שחרור 10 חטופים חיים, נסיגת צה"ל מרוב הרצועה ושחרור מאות מחבלים. בכיר חמאס בחו"ל באסם נעים, אמר הערב: "הסכמנו להצעה של המתווכות".

עקרונות העסקה

• כוחות צה"ל ייסוגו בצפון ומזרח הרצועה עד 1000 מטרים, למעט שג׳אעיה ובית לאהיא.

• עשרה חטופים חיים ישוחררו בתמורה ל-140 מחבלים פלסטיניים שמרצים מאסר עולם, ועוד 60 מחבלים שנידונו ליותר מ-15 שנים.

• במסגרת העסקה, ישוחררו כל האסירים הקטינים והאסירות.

• בתמורה לכל חלל חטוף שגופותו תושב ארצה, יועברו 10 גופות של מחבלים.

• סיוע הומניטרי הכולל דלק, מים, חשמל, שיקום בתי חולים וציוד לפינוי הריסות.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אמר ברקע הדיווחים: "אני כמוכם שומע את הדיווחים בתקשורת, ומהם אתם יכולים להתרשם מדבר אחד - החמאס נמצא בלחץ אטומי".

משפחות חטופים מפורום תקווה מסרו בתגובה לדיווחים: "ביזיון. אם ממשלת ישראל נכנעת לחמאס ולמרות הכל מסכימה לעסקה חלקית, אין דרך נעימה יותר להגיד את זה- זה ביזיון.

"במשך חודשים החמאס היתל בנו ומשך את הזמן, אסור למדינת ישראל להיכנע להם שוב. בזמן שנשיא ארה"ב מבין ואומר בצורה ברורה מה צריך לעשות, ראש הממשלה מפחד ומתנהל בצורה חסרת אחריות. ראש הממשלה- תצא לעם ישראל ותודיע שאתה אומר לא לעסקה חלקית".

שר הביטחון, ישראל כ״ץ, אמר הערב: "חמאס מוכן לדון בעסקה רק בגלל החשש שלהם מכך שאנחנו מתכוונים לכבוש ברצינות את העיר עזה".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, תקף: "אדוני ראש הממשלה, אני אעשה את זה קצר ופשוט: אין לך מנדט ללכת לעסקה חלקית. דם חיילנו אינו הפקר. צריך ללכת עד הסוף, להשמיד את החמאס".

מנגד, יו"ר 'כחול לבן', ח"כ בני גנץ, אמר: "יש לממשלה רוב ברור ורשת ביטחון רחבה להשיב את החטופים. נתניהו, זה לא זמן להסס - זה זמן לקבלת החלטות נכונות לעם ישראל וביטחון ישראל".