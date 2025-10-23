שורד השבי ירדן ביבס ( צילום: אלון גלבוע )

בקיבוץ ניר עוז בעוטף עזה התקיימה היום (חמישי) הלוייתו של החטוף תמיר אדר הי"ד, שנרצח ונחטף לעזה וגופתו השובה בימים האחרונים לישראל - במסגרת העסקה להפסקת המלחמה ושחרור החטופים.

בהלווייה השתתפו מספר שורדי שבי, בהם שגיא דקל חן, ירדן ביבס ודוד קוניו. האחרון שב לפני כשבוע וחצי מעזה במסגרת העסקה האחרונה. ניר אדר, אחיו של תמיר ז׳׳ל, ספד בדמעות ואמר: ״אני כועס שביום הקדוש הזה, שזה היום הקדוש שלי, אני צריך להרגיש אשמה ובושה על כך שאני זוכה לפרידה לפני משפחת גולדין האצילה ולפני עוד 12 משפחות אצילות שחולקות איתנו את שותפות הגורל האכזרית הזו". הוא המשיף: "אפילו ברגע הקדוש הזה אנחנו ממשיכים לחוות את הטרור הנורא הזה שפנים רבות לו. בי נשבעתי שלא אשקוט ולא אנוח עד השבת החטוף האחרון כי אני יודע איך זה מרגיש להינטש, להישאר מאחור, להישכח ואנחנו נאבקים פה על משהו הרבה יותר גדול״. לאחר מכן הקריא ניר את שמות 13 החטופים שעדיין מוחזקים בשבי החמאס בעזה.

האח, ניר אדר ( צילום: אלון גלבוע )

שורד השבי שגיא דקל חן ( צילום: אלון גלבוע )

שורד השבי דוד קוניו ( צילום: אלון גלבוע )

משה אדר, אביו של תמיר, ספד לו בקול חנוק: "תמירי אהוב שלי, חזרת סוף סוף הביתה. למקום שבו נולדת, וגדלת, והקמת משפחה. למקום עליו נלחמת בגבורה עילאית עד שלא יכלת להם. אתה גיבור, גיבור אמיתי, יצאת בלי לשאול שאלות, כי איך אמרת לי פעם? אצלנו קודם כל עושים ואח״כ שואלים שאלות".

הוא המשיף: "הרבה שנים היינו יחד בכיתת כוננות. מטווחים ואימונים ותמיד אמרו לנו שאנחנו מחזיקים מעמד עד שהצבא מגיע. והצבא לא הגיע. סליחה תמירי, שקצת לפני עזבתי את כיתת הכוננות ולא הייתי איתך שצריך, סליחה. היית ידען ומשקיען בעבודה ויורד עד הסוף לפרטים הקטנים. חסרים לי המפגשים הקטנים שלנו, בשדה על הדרך, משהו קטן כזה באמצע היום.

"אתה חסר לא רק לי, להרבה אנשים אתה חסר כל כך, אבל אתה גם נוכח אצל כולם. השארתי לך משהו קטן ומיוחד לשתות שתיקח איתך להמשך. רק שתדע שנטע ואסף מדהימים, מיוחדים והם אתה. הדס שומרת ומגדלת אותם למופת. אוהב אותך".