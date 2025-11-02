שורד השבי איתן מור, שחזר מרצועת עזה אחרי שנתיים בדיוק בשבי בערב שמחת תורה, בירך בשבת האחרונה, פרשת לך לך, בבית הכנסת הסמוך לביתו את ברכת "הגומל". אמו אפרת סיפרה על כך בהתרגשות, בפוסט שפרסמה הלילה (בין שבת לראשון) בחשבון שלה ברשת פייסבוק.

"מסתבר שדברים גדולים באמת, נעשים הרחק מאור הזרקורים והמצלמות", פתחה האימא וסיפרה: "ביום שישי התברר לנו שאיתן רוצה לברך 'הגומל' בבית הכנסת שנבנה לזכותו ממש מתחת לביתנו.

"מיד אמרתי לצביקה שאין מצב לא לארגן קידוש קהילתי בסיום התפילה. בסיוע שכנים ושכנות צדיקים, מעכשיו לעכשיו ממש, התארגנו למעמד המרגש הזה".

היא הוסיפה בהתרגשות: "לאורך השנתיים שעברנו, חזרתי ואמרתי שאני מדמיינת את איתן מברך ברכת הגומל בבית הכנסת. זה שנבנה לזכותו על ידי עם ישראל.

"אבל, לא דמיינתי איזו התרגשות תהיה שם. המקום היה מלא. עזרת גברים ועזרת נשים. נזרקו סוכריות, ירדו דמעות וקולו של איתן נשמע. אמנם לא חזק, אבל מרטיט לבבות.

"והילד שלי זה שקיבלתי במתנה בניסי ניסים בגיל 25. עמד שם ליד ספר התורה, מול ארון הקודש, והודה לבורא עולם על הטובות שגמל איתו.

"ואני שומעת ועוברים לי בראש סיפורי הזוועות שסיפר, ואינספור הניסים שחווה ואני בטוחה שעוד לא שמענו הכל... ושפתיי עונות אחריו עם כל הקהל "מי שגמלך טוב הוא יגמלך כל טוב סלה".

לפני מעט יותר משבוע גולל מור חלק ממה שעבר עליו באותו יום נורא שבו נחטף. זה קרה במהלך מפגש שקיים עם אליהו ואבישג ליבמן, הוריו של אליקים ליבמן הי"ד שנרצח באותו יום. במהלך השיחה גולל איתן מור את סיפור הקרב של השבעה באוקטובר.

ומה היה בחורשה? הוא נשאל. והשיב: "התחילו ממש להגיע הרבה אנשים לכיוונינו, והתחילו לרסס ממש קרוב אלינו. פשוט נשכבנו על הרצפה. ואני שומע את האנשים מפוחדים, ובנות בוכות. ואנחנו אומרים זה תבור (כלי נשק) זה גולני מצילים אותנו ואין לנו מושג מה קורה".

מור שהיה חטוף שנתיים בשבי החמאס מספר כי באזור החטיפה היה אזור דו מפלסי: "היה כמו בקעה כזאת שם בחורשה, ומלא אנשים נשכבו שם. אז אמרתי, אני אתקשר לאבא. ואז נזכרתי שהיום חג ואבא בלי הטלפון. התקשרתי לאלי (דוד המשפחה). אני עושה לו וידאו כזה ואני אומר לו ״תתקשר לצה״ל מה הולך פה?!״

"אמרתי לו חבר שלי לא עונה, ואז קבלתי הודעה מאליקים. ״אני באוהל עם הפצועים״. ואז פשוט הלכתי לבקעה ימינה, ובאתי כזה אמרתי לרום (רום ברסלבסקי, שגם נחטף) אני הולך לאליקים אני חייב לראות מה איתו".

מור כאמור נחטף לעזה, יחד עם רום ברסלבסקי. אליקים ליבמן הי"ד הצליח לחלץ מספר רב של אנשים מהמסיבה. כשחזר לאזור האמבולנס, כדי לסייע, הגיעו מחבלים שרצחו את כל מי שהיה באזור.