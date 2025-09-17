המבקר בחרמון: "נדרשת היערכות צבאית מיוחדת באזור"

מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, סייר היום (רביעי) בכתר החרמון יחד עם מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, מנכ"ל המשרד תא"ל (מיל') ישי וקנין, מנהל החטיבה לביקורת מערכת הביטחון תא"ל (מיל') איתן דהן, וצוות המשרד.

במהלך הסיור הציגו האלוף וצוותו סקירה ביטחונית מקיפה למבקר המדינה וצוותו, שכללה את האתגרים המרכזיים שבהם ניצב צה"ל במרחב הצפון. הסקירה עסקה בהיערכות המבצעית של הצבא להגנה על תושבי האזור, על רקע האיומים המתמשכים מדרום לבנון ומסוריה.

מבקר המדינה הדגיש: "הסיור חידד את האתגרים הרבים באזור החרמון הסורי. קיימת חשיבות רבה להיערכות המבצעית של צה"ל במרחב זה".

הביקור משמש חלק מהיערכות משרד מבקר המדינה לבחינת המוכנות והיערכות מערכת הביטחון מול אתגרי הביטחון בצפון הארץ, ומספק מידע מרכזי על הצרכים המבצעיים והלוגיסטיים של צה"ל.