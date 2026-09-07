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בעיר הצפונית

צפו: השוטרים פתחו את המכולה - ואלו האנשים שהתגלו מתחבאים בפנים

שוטרי תחנת חיפה עצרו 11 תושבי שטחים ששהו בישראל ללא אישורים כחוק, לאחר שאותרו כשהם מסתתרים בתוך מכולה. המעצר בוצע במסגרת פעילות יזום וממוקדת של מחוז חוף נגד תופעת השוהים הבלתי חוקיים. כך זה נראה (משטרה)

(צילום: דוברות המשטרה)

שוטרי תחנת חיפה עצרו 11 שוהים בלתי חוקיים שנלכדו כשהם מסתתרים בתוך מכולה בשטח העיר. כך מסרה היום (שני) המשטרה. בכתבה זו מתפרסם תיעוד מהחשודים לאחר תפיסתם.

המעצר התרחש במהלך פעילות מבצעית יזומה של כוחות המשטרה המקומיים, אשר הגיעו לנקודה בעקבות מידע ממוקד וחשפו את מקום המסתור ששימש את החשודים. כלל המעורבים, תושבי שטחים המסתננים לתחומי הקו הירוק ללא אישורי שהייה כחוק, נעצרו במקום על ידי השוטרים והועברו להמשך חקירה פלילית בתחנת המשטרה בחיפה.

תופעת השוהים הבלתי חוקיים מהווה בשנים האחרונות את אחד מאתגרי השיטור המרכזיים של משטרת ישראל בכלל ומחוז חוף בפרט. הסתננות של שובי חוק דרך פרצות בגדר או באמצעות מסייעים ומסיעים אזרחי ישראל, מונעת בדרך כלל מרקע כלכלי וחיפוש אחר מקומות עבודה, אך במערכת הביטחון מדגישים שוב ושוב כי מדובר בפלטפורמה המייצרת סיכון ביטחוני ופלילי מוחשי. לצד הסיכון הביטחוני הטמון בכניסת גורמים שאינם מנוטרים, תופעת השב"חים משולבת פעמים רבות באירועי רכוש, גניבות כלי רכב ועבודה באתרי בנייה ללא פיקוח בטיחותי או גהותי מתאים.

בשבועות האחרונים הגבירו שוטרי מחוז חוף את סדר הכוחות והפעילות המבצעית במוקדים רגישים, בהם אתרי בנייה, אזורי תעשייה ומבנים נטושים, במטרה לאתר מקומות מסתור מאולתרים המיועדים להלנת שוהים בלתי חוקיים. השימוש במכולות, במחסנים או במבנים ימיים כפתרונות לינה ארעיים הפך לשיטה מוכרת בקרב גורמים המנסים לחמוק מעיני כוחות הביטחון והאכיפה. במשטרה הבהירו כי המאבק בתופעה נמשך באופן רציף ויזום, תוך הפעלת אמצעים גלויים וסמויים, במטרה לצמצם את היקף השהייה הבלתי חוקית ולפעול ביד קשה גם נגד מעסיקים, מסיעים ומלינים המספקים מעטפת לתופעה זו.
חיפהשוהים בלתי חוקייםמחוז חוףמשטרת ישראל

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