משטרת ישראל ממשיכה במאבקה נגד תופעת השוהים הבלתי חוקיים (שב"חים) ונגד המעסיקים המספקים להם עבודה ומקום לינה. מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, חתם אתמול על צו הגבלה מנהלי המורה על סגירתו המיידית של אתר בנייה במועצה המקומית מבשרת ציון והפסקת כל עבודה בו לתקופה של 30 ימים, זאת בעקבות חשיפת עבירות על חוק הכניסה לישראל.

ההחלטה התקבלה בעקבות פעילות יזומה שביצעו שוטרי תחנת הראל בערב החג האחרון. במהלך הפעילות, פשטו השוטרים על אתר הבנייה במבשרת ציון ואיתרו במקום חמישה תושבי שטחים אשר שהו בישראל ללא אישורי כניסה כחוק. מבדיקת השוטרים בשטח עלה כי העובדים הפלסטינים לא רק הועסקו באתר הבנייה, אלא אף השתמשו בו כמקום לינה בלילות, בניגוד מוחלט לחוק.

במשטרה מציינים כי חקירת האירוע העלתה תמונה מטרידה, לפיה לא מדובר במעידה חד פעמית. הממצאים שנחשפו הצביעו על כך שאתר הבנייה שימש פלטפורמה לביצוע עבירות חוזרות ונשנות הנוגעות להלנת והעסקת שוהים בלתי חוקיים.

על רקע המתיחות הביטחונית הגבוהה והסיכון המוגבר הנשקף בעת הזו מכניסת גורמים בלתי מורשים לשטחי ישראל, הוחלט במחוז ירושלים לנקוט בצעד מניעתי וענישתי חריף. כאמור, ניצב אבשלום פלד הפעיל את סמכותו וחתם על צו הסגירה המנהלי.

במשטרת ישראל הדגישו לאחר חתימת הצו כי האכיפה בנושא תימשך ללא פשרות. "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות נגד מעסיקים, מלינים ומסיעים המפרים את החוק ומסכנים את שלום הציבור וביטחונו, במיוחד בימים אלו", נמסר מטעם המשטרה.