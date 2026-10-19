צוותי כבאות והצלה ויחידות חומ"ס (חומרים מסוכנים) פועלים הבוקר (שני) במפעל אינטל בקריית גת, בעקבות דיווח על חשד לדליפת חומר מסוכן. על פי הנמסר מדוברות כבאות והצלה, עובדי המפעל זיהו דליפה חשודה והזעיקו את כוחות החירום למקום.

צוותי כבאות והצלה מתחנה אזורית אשקלון הגיעו לזירה, ובנוסף הוזנקו יחידות חומ"ס ייעודיות. הכבאים מבצעים בשעה זו ניטור של מוקדי החומר, פועלים לייצוב המצב ומבצעים דיגום של החומר המסוכן על מנת לזהותו.

מדוברות כבאות והצלה הבהירו כי האירוע ממוקד בשטח המפעל בלבד, ואין סכנה לתושבים באזור. נכון לשעה זו אין נפגעים באירוע.

יצוין כי מפעל אינטל בקריית גת היה מעורב בשבוע שעבר באירוע חמור, כאשר פיצוץ במכל תעשייתי שהכיל כ-8 טונות של החומר הכימי NF3 (חנקן תלת-פלואורי) הוביל לשריפה. שני עובדים נספו בעקבות האירוע, ועובד נוסף אושפז במצב קשה.

על פי התחקיר הראשוני של אותו אירוע, הסיבה לתקרית הייתה התנתקות פתאומית של צוואר מכל תעשייתי ממקומו, מה שהוביל לשחרור מיידי ובלתי מבוקר של הגז תחת לחץ גבוה והתלקחות האש במקום.