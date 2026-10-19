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אין סכנה לתושבים

כשבוע לאחר השריפה: חשד לדליפת חומר מסוכן במפעל אינטל בקריית גת

עובדי מפעל אינטל בקריית גת דיווחו על דליפה חשודה • צוותי כבאות והצלה ויחידות חומ"ס מבצעים ניטור ודיגום | אין סכנה לתושבים (בארץ)

קר
קובי רוזן
כיכר השבת |
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התיעודים מהזירה (צילום: כבאות והצלה לישראל)

צוותי כבאות והצלה ויחידות חומ"ס (חומרים מסוכנים) פועלים הבוקר (שני) במפעל אינטל בקריית גת, בעקבות דיווח על חשד לדליפת חומר מסוכן. על פי הנמסר מדוברות כבאות והצלה, עובדי המפעל זיהו דליפה חשודה והזעיקו את כוחות החירום למקום.

צוותי כבאות והצלה מתחנה אזורית אשקלון הגיעו לזירה, ובנוסף הוזנקו יחידות חומ"ס ייעודיות. הכבאים מבצעים בשעה זו ניטור של מוקדי החומר, פועלים לייצוב המצב ומבצעים דיגום של החומר המסוכן על מנת לזהותו.

מדוברות כבאות והצלה הבהירו כי האירוע ממוקד בשטח המפעל בלבד, ואין סכנה לתושבים באזור. נכון לשעה זו אין נפגעים באירוע.

יצוין כי מפעל אינטל בקריית גת היה מעורב בשבוע שעבר באירוע חמור, כאשר פיצוץ במכל תעשייתי שהכיל כ-8 טונות של החומר הכימי NF3 (חנקן תלת-פלואורי) הוביל לשריפה. שני עובדים נספו בעקבות האירוע, ועובד נוסף אושפז במצב קשה.

על פי התחקיר הראשוני של אותו אירוע, הסיבה לתקרית הייתה התנתקות פתאומית של צוואר מכל תעשייתי ממקומו, מה שהוביל לשחרור מיידי ובלתי מבוקר של הגז תחת לחץ גבוה והתלקחות האש במקום.
כבאות והצלהאינטלחומרים מסוכנים

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