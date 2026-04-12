הסתובב בערב שבת בקניון הסמוך לאזור החרדי ו"אסף" אייפונים

פעילות נחושה של שוטרי תחנת בני ברק-רמת גן הובילה בסוף השבוע האחרון למעצרו של שוהה בלתי חוקי (שב"ח) שהסתובב בקניון איילון ברמת גן - השוכן בסמוך מאוד לעיר החרדית בני ברק ומשמש מוקד קניות עבור רבים מתושבי האזור - כשהוא מחזיק ברשותו אייפונים החשודים כגנובים. המעצר התבצע בצהרי יום שישי, זמן קצר לפני כניסת השבת.

האירוע החל כאשר במוקד המשטרה התקבל דיווח על דמות חשודה המסתובבת במתחם הקניון. צוותי סיור של מרחב דן שהוזעקו למקום פתחו בסריקות מהירות, ואיתרו את החשוד מחוץ למבנה הקניון.

לאחר שהשוטרים ניגשו לבדוק את זהותו, התברר כי מדובר בצעיר בן 23, תושב יהודה ושומרון מעבר לקו הירוק, השוהה במרכז ללא היתר כחוק. נוכחותם של שוהים בלתי חוקיים במוקדי מסחר הומה נחשבת לאיום ביטחוני ופלילי כאחד, ולכן המשטרה פועלת בנחישות למיגור התופעה.

במהלך חיפוש שנערך על גופו ובתיקו של החשוד, גילו השוטרים שלושה מכשירי טלפון מסוג אייפון, לגביהם לא ידע החשוד לתת הסבר מניח את הדעת.

מבדיקה ראשונית עלה החשד כי המכשירים נגנבו זמן קצר לפני כן ממבקרים במתחם. בעקבות הממצאים, החשוד נעצר והובא לחקירה בתחנת המשטרה, שם החלו השוטרים במאמצים לאתר את בעלי הרכוש.

בפעילות מהירה של חוקרי התחנה, הצליחו במשטרה ליצור קשר עם בעלי המכשירים הגנובים ולהשיב להם את האבידה. החזרת רכוש גנוב, ובפרט מכשירי טלפון המכילים מידע אישי רב, נחשבת לאחד היעדים המרכזיים של המשטרה במאבק בעבירות הרכוש.

במקביל, הובא החשוד בפני בית משפט השלום בתל אביב, שם הוחלט להאריך את מעצרו עד לתאריך 14/4/26 לצורך המשך פעולות החקירה והגשת כתב אישום בהמשך. במשטרה מציינים כי הערנות של האזרחים שדיווחו על החשוד, יחד עם התגובה המהירה של השוטרים בשטח, מנעו המשך של שרשרת גניבות באזור.