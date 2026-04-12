שינוי מדיניות?

צפו: שוטרים מנתקים רמקולים במסגד בעקבות תלונות השכנים

המשטרה פעלה לניתוק הרמקולים במסגד בתל שבע, בעקבות תלונות על רעש מצד שכנים | במשטרה מציינים כי הם מתכוונים להמשיך לפעול במקרים דומים (בארץ)

פעילות המשטרה במסגד| צילום: צילום: דוברות המשטרה
שוטרי תחנת ערוער הגיעו במהלך סוף השבוע ליישוב תל שבע בעקבות שורת תלונות מצד תושבים על רעש חריג שנשמע ממבנה ששימש כמסגד באזור. לטענת התושבים, הרעש החוזר פגע באופן משמעותי באיכות חייהם.

מדובר במבנה שכבר היה מוכר לרשויות האכיפה, ובגינו נרשמו בעבר דוחות בשל הקמת רעש בניגוד לחוק. למרות אזהרות ופעולות אכיפה קודמות, לטענת , המטרד נמשך ואף חזר על עצמו גם בסוף השבוע האחרון.

כשהתקבלו הדיווחים החדשים, הגיעו כוחות המשטרה למקום וביצעו בדיקה, שבמהלכה נמצא כי עוצמת הרעש חורגת מהמותר. בעקבות זאת פעלו השוטרים לניתוק הרמקולים במקום והחרימו ציוד הגברה ומערכות קול שהיו בשימוש במבנה.

במשטרה מציינים כי הם מתכוונים להמשיך לפעול במקרים דומים, תוך ניסיון "לאזן בין שמירה על חופש הפולחן לבין הצורך למנוע מטרדים סביבתיים והפרעות לסדר הציבורי".

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
סוף סוף הגיע הזמן !!!
יהודה ק.
1
והמסגד עצמו חוקי!
דורי

