שר המורשת עמיחי אליהו פרסם היום (ראשון) תמונה המציגה את נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן כשהוא כורע על ברכיו לרגלי ראש הממשלה בנימין נתניהו על רקע הר הבית, וקרא לסגור את שגרירות טורקיה והקנוסליה שלה לאלתר.

אליהו צייץ לצד התמונה, שנוצרה באמצעות בינה מלאכותית: "טורקיה, שכבשה את צפון קפריסין ושולטת בשטחים כורדים במזרח, מעזה ללמד אותנו מוסר. טורקיה, שבנתה את כלכלתה על רצח העם הארמני, מעזה להאשים אותנו ברצח עם. טורקיה, שאוכפת איסלאמיזציה בכוח הזרוע, מעזה לדבר על זכויות אדם.

"ארדואן הצבוע לא מרגש אף אחד עם הקרקס הנוכחי. עם ישראל הורשע בהרבה "בתי משפט" לאורך ההיסטוריה. באינקוויזיציה שפטו אותנו, על היותנו יהודים. כשהגבנו אחרי פוגרומים שביצעו בנו, שפטו אותנו על היותנו חזקים מדי. ובשואה שפטו אותנו על עצם קיומנו. תמיד אחרי כל ״משפט״, חזרנו חזקים יותר.

"וכך יהיה גם מול הדיקטטור המגלומן בעל השאיפות האמפריליסטיות שחושב להיות סולטאן עותמאני, בזמן שאיננו יותר מאשר עריץ עלוב של מדינה עם כלכלה קורסת ודמוקרטיה מתה. הגיע הזמן לסגור את הפרק העצוב של היחסים עם הרודן הפשיסט הזה. מחר בישיבת הממשלה אדרוש משר החוץ ומראש הממשלה לסגור את השגרירות והקונסוליה לאלתר".

הסתובב בערב שבת בקניון הסמוך לאזור החרדי ו"אסף" אייפונים קובי אטינגר | 15:42

הציוץ והתמונה מגיעים כתגובה ישירה לצעד החריג של התביעה הכללית באיסטנבול, שהגישה בסוף השבוע כתבי אישום נגד 35 בכירים ישראלים, בגין מעורבותם בעצירת משט ה"סומוד" לעזה בחודש אוקטובר האחרון.

המהלך הטורקי, שמוגדר בירושלים כהצהרתי ופוליטי בלבד, כולל דרישה לעונשי מאסר דמיוניים הנעים בין 1,102 ל-4,596 שנות מאסר לכל נאשם. בראש רשימת הנאשמים מופיע ראש הממשלה נתניהו, ולצידו בכירי הממשלה ומערכת הביטחון, בהם שר הביטחון ישראל כ"ץ, השרים איתמר בן גביר ועמיחי אליהו, הרמטכ"ל אייל זמיר, מפקד חיל הים דוד סלמה, ודמויות נוספות כמו ח"כ טלי גוטליב וראש המוסד לשעבר יוסי כהן.

התביעה הטורקית מייחסת להם מעורבות בפעולה צבאית נגד כלי שיט אזרחיים במים בינלאומיים, זאת בעקבות השתלטות חיל הים על המשט שבו השתתפו כ-40 ספינות ונעצרו כ-450 פעילים, ביניהם פעילת האקלים השוודית גרטה טונברג.

במערכת הפוליטית בישראל הגיבו בביטול ובזלזול לדרישות הטורקיות. ראש הממשלה נתניהו הבהיר אמש כי ישראל תמשיך להילחם בטרור ובשלוחותיה של איראן, תוך שהוא מטיח בארדואן כי הוא מסייע לגורמי טרור וטובח באזרחיו הכורדים. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בחר בתגובה בוטה ופרסם מסר ישיר לנשיא הטורקי בשפה האנגלית.

מנגד, במשרד החוץ הטורקי החריפו את הטון וכינו את נתניהו "ההיטלר של זמננו", תוך שהם טוענים כי הוא מנסה לערער את המגעים המדיניים באזור כדי להימנע ממשפט פנימי בישראל.