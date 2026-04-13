מחריד: הצעיר מחיפה שביצע משימות לאיראן תכנן גם לפוצץ אוטובוס

פרטים חדשים נחשפים סביב פרשיית הריגול החמורה בחיפה, עם הגשת כתב האישום נגד הנאשם המרכזי, עמי גיידרוב בן ה-22. מכתב האישום שהגישה פרקליטות מחוז חיפה עולה תמונה מדאיגה של הקמת תשתית טרור ממשית בלב שכונת מגורים, כאשר הנאשם לא הסתפק רק באיסוף מודיעין עבור מפעיליו האיראניים, אלא פעל באופן אקטיבי לייצור חומרי נפץ בכמויות משמעותיות שיועדו לביצוע פיגועי תופת קטלניים במוקדים הומי אדם בישראל.

על פי עובדות כתב האישום, גיידרוב הקים "מעבדת נפץ" מאולתרת בשתי דירות מגורים שונות באותו בניין בחיפה. בתחילה פעל מדירה בקומה השלישית, אולם בשל חשש כי הוא נמצא תחת מעקב של כוחות הביטחון, העתיק את פעילותו לדירה נוספת בקומה הראשונה.

בתוך דירות אלו ייצר הנאשם בתדירות יומיומית חומר נפץ מסוג TATP, לעיתים בכמויות של מאות גרמים בכל פעם, עד שלקראת סוף התקופה החזיק ברשותו כ-10 קילוגרמים של חומר נפץ מוכן לשימוש.

עוד עולה, לפי הדיווח של לי עייש, כתבת משטרה ופלילים של ערוץ I24NEWS, כי הנאשם היה מודע לכך שחומר הנפץ שייצר מיועד לביצוע פיגועים רצחניים. מלבד התוכנית לפגוע באישיות ציבורית בכירה, ידע הנאשם שהמטעמים מיועדים גם לצורך פיצוץ בתחנות אוטובוס או במקומות הומי אדם אחרים, מתוך כוונה ברורה לגרום לפגיעה נרחבת באזרחים.

באחד המקרים אף תועד הנאשם כשהוא מבצע יחד עם חברו ניסוי פיצוץ בחניון תת-קרקעי סמוך לדירתו, שם הניחו מטען בתוך כוס פלסטיק, הדליקו אותו ונמלטו מהמקום בשל עוצמת ההדף הרב שנוצר.

הקשר המבצעי בין גיידרוב למפעילו האיראני החל בחודש אוגוסט 2025, ובמהלכו ביצע הצעיר שורה ארוכה של משימות ביטחוניות תמורת סכומי כסף הנאמדים בלמעלה מ-70,000 ש"ח, שהועברו אליו באמצעות ארנקים דיגיטליים במטרה לטשטש את עקבות הכסף.

לצורך ניהול התקשורת החשאית רכש גיידרוב טלפונים ייעודיים ושלח למפעילו תיעוד שוטף של ייצור חומרי הנפץ כהוכחה לעמידתו במשימות. בנוסף, במהלך המלחמה התבקש לצלם את נמל חיפה ואתרי נפילות טילים בצפון, ואף הונחה לאתר דירה המשקיפה לנמל לצורך הצבת מצלמה קבועה.

יצוין כי מוקדם יותר השבוע נחשף כי אחת האישיויות הבכירות שסומנו כיעד לחיסול על ידי התשתית האיראנית היה ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. בפרשה נעצרו חשודים נוספים, תושבי הצפון, שסייעו לחשוד ברכישת חומרי הגלם ובהסתרת המטענים.

גורמי הביטחון מדגישים כי מדובר בעליית מדרגה משמעותית וקיצונית בניסיונות של המודיעין האיראני לגייס אזרחים ישראלים לביצוע פעולות טרור וריגול בתוך המדינה, תוך ניצול פלטפורמות דיגיטליות והבטחות לתגמול כספי גבוה. התיק נחקר בשילוב זרועות של שירות הביטחון הכללי ויחידת להב 433 של המשטרה.