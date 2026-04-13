כיכר השבת
סעו בדרכים חילופיות

תאונה קשה בכביש 1 לכיוון ירושלים, פצוע אנוש במקום; פקקי ענק באזור

תאונת דרכים קשה בין משאית לאוטובוס התרחשה בכביש 1 סמוך למחלף ענבה | חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים שמיר אסף הרופא, גבר כבן 30 במצב אנוש, עם חבלה רב מערכתית ולבית החולים קפלן את נהגת האוטובוס, אישה בת 39 במצב קל (בארץ)

הזירה בכביש 1 (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

כוחות החירום במרחב איילון הוזעקו לפני שעה קלה (שני) לתאונת דרכים בין משאית לאוטובוס בכביש 1 סמוך למחלף ענבה. חובשים ופראמדיקים של מד"א מדווחים על גבר לכוד מחוסר הכרה.

האירוע התרחש בכביש 1 לכיוון ירושלים סמוך למחלף ענבה. מדובר בתאונה בין אוטובוס ריק מנוסעים למשאית שהובילה בלוני גז. צוותי מגן דוד אדום במקום מדווחים על פצוע אנוש, נוסע שישב לצד נהג המשאית, הלכוד במשאית. ככל הנראה ישנה דליפת גז במקום. הכביש נסגר. בנוסף טופלו ופונו מהמקום שני פצועים קל (נהג המשאית ונהג האוטובוס).

לאחר פעולות חילוץ מורכבות, צוות מד"א העניק טיפול רפואי ופינה לבית החולים שמיר אסף הרופא, גבר כבן 30 במצב אנוש, עם חבלה רב מערכתית ולבית החולים קפלן את נהגת האוטובוס, אישה בת 39 במצב קל.

חובש רפואת חירום במד"א אלי אייזנבך, סיפר: "הגענו למקום במהירות וראינו תאונת דרכים קשה בין אוטבוס למשאית. המשאית הייתה עם פגיעות פח קשות בחלקה הקדמי וראינו בלוני גז שהיו במשאית מפוזרים בסמוך לתאונה. גבר כבן 30 ישב ליד נהג המשאית כשהוא לכוד ומחוסר הכרה, תוך כדי פעולות חילוץ מורכבות הענקנו לו טיפול רפואי ולאחר שחולץ פינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה. צוות נוסף של מד"א העניק טיפול רפואי לנהגת האוטובוס, אישה בת 39 ולאחר מכן פינה אותה לבית החולים במצב קל".

