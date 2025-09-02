התמונות שחשפו: איראן נערכת למתקפה נוספת על מתקני הגרעין

דיוויד אולברייט, מומחה הגרעין העולמי, חשף כי איראן פינתה מערכות קירור שהיו מותקנות בתוך מתקני הגרעין בנתנז. הדבר לדבריו מעיד על היערכות של משטר האייתוללות לתקיפה נוספת על המקום.

נתנז, כזכור, היה מהיעדים הבולטים של ישראל במלחמת 12 הימים עם איראן. לפי הדיווחים למקום נגרם נזק כבד והפעילות בו, לפחות לפי שעה, הושעתה מכפי שהייתה.

לדברי אולברייט, בציוץ שצייץ אתמול ברשת X, ברחבי האזור המאובטח של נתנז מפוזרים 24 מערכות קירור. מדובר במערכות יקרות ערך.

באיראן לדבריו מנצלים את העובדה שהמתקן בנתנז איננו פעיל, בעקבות ההפצצות הישראליות, כדי להגן על מערכות הקירור מפני תקיפה אווירית נוספת.

לפני כחודש וחצי דווח כי האתר בנתנז לא ניזוק באופן כה משמעותי, כפי שניזוק האתר בפורדו. לפי ההערכות, אם טהרן תבחר בכך, ניתן יהיה לחדש בנתנז את תהליך ההעשרה בתוך חודשים ספורים. כך מדו"ח אמריקני פנימי שהוצג בפני מחוקקים, גורמים בפנטגון ובעלות בריתה של ארצות הברית, על פי חמישה גורמים שמעורים בפרטי המסמך ששוחחו עם NBC.

הדו"ח גובש במסגרת מאמץ מתמשך מצד ממשל טראמפ להבין את היקף הנזק שנגרם לתכנית הגרעין האיראנית בעקבות התקיפה.

כזכור, שלושת האתרים שהופצצו הם פורדו, נתנז ואיספהאן. על פי ההערכות, אתר פורדו - שנחשב מרכזי במאמצי ההעשרה של טהראן – ספג את הפגיעה המשמעותית ביותר. לפי שני גורמים ביטחוניים אמריקניים, עבודת ההעשרה במקום עשויה להתעכב בשנתיים.

במסיבת עיתונאים שנערכה לאחר התקיפה, התרכזו שר ההגנה פיט הגסת' וראש המטות המשולבים גנרל דן קיין בעיקר בנזק שנגרם בפורדו. הם נמנעו מלהרחיב לגבי מצבו של נתנז או איספהאן.

כבר ב-2023 נרמז ממקורות מודיעיניים כי איראן חופרת מנהרות עמוקות בנתנז, מעבר ליכולת החדירה של הפצצות הללו. באיספהאן, לעומת זאת, שוגרו טילי טומהוק למטרות שטח בלבד, וללא שימוש ב-GBU-57.