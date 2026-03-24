המנהלת האמיצה סירבה לבקשת משמרות המהפכה; כך זה הסתיים

זהרה חוג'ת, מנהלת מוסד שיקום "המדאם" בעיר משהד שבאיראן, נעצרה באלימות על ידי כוחות הביטחון המקומיים של המשטר. כך דווח היום (שלישי) באיראן אינטרנשיונל.

לפי הדיווח שהמעצר הגיע בעקבות התנגדותה הנחרצת של חוג'ת לניסיון של כוחות משמרות המהפכה להשתמש במוסד כבסיס פעולה במהלך המלחמה.

על פי המידע, הכוחות ביקשו להתמקם בשטח המבנה ולהשתמש במאות הילדות והנערות עם המוגבלויות השוהות בו כ"מגן אנושי" מפני תקיפות אפשריות.

העיר משהד, בה התרחש האירוע, היא העיר השנייה בגודלה באיראן וממוקמת בצפון-מזרח המדינה, סמוך לגבולות עם אפגניסטן וטורקמניסטן. היא נחשבת לעיר קדושה ומרכז דתי ופוליטי רב עוצמה, מה שהופך אירוע של עימות חזיתי מול כוחות הביטחון בתוכה למשמעותי במיוחד.

מוסד "המדאם" שבניהולה של חוג'ת הוא אחד ממוסדות הצדקה הגדולים והמוערכים באיראן, המעניק קורת גג וטיפול רפואי למאות יתומות וילדות עם מוגבלויות שכליות ופיזיות. חוג'ת עצמה מוכרת בציבור האיראני בכינוי "האם של 400 בנות" בשל מסירותה רבת השנים לרווחת החוסות.

עדי ראייה שנכחו במקום תיארו מעצר אלים במיוחד, שכלל תקיפה פיזית ומכות כלפי המנהלת לעיני עובדי המקום המזועזעים. מאז המעצר נלקחה חוג'ת למקום שאינו ידוע, ומשפחתה טרם קיבלה עדכון על מצבה הבריאותי או המשפטי.

הדיווח על הניסיון לנצל אוכלוסייה חסרת ישע כחיץ ביטחוני מעורר סערה רחבה ברשתות החברתיות וחשש כבד בקרב ארגוני זכויות אדם לשלומה של חוג'ת, נוכח גילה והתנהלותם האגרסיבית של כוחות הביטחון במוקדי חיכוך דומים.