מתיחות בשיא

טרור המצולות: מוקשים איראניים אותרו במיצרי הורמוז 

גורמי מודיעין אמריקאים מסרו לרשת CBS כי איראן פרסה לפחות תריסר מוקשים ימיים מתוחכמים בנתיב השיט האסטרטגי ביותר בעולם | מדובר בדגמי Maham 3 ו-Maham 7, המצוידים בחיישנים מתקדמים ונועדו לשתק את תנועת הסחר העולמית (חדשות בעולם)

ספינת מסוג Avenger בנטרלת מוקש מהלך אימון (צילום: חיל הים האמריקאי)

על פי דיווח של רשת CBS, המבוסס על הערכות מודיעין אמריקאיות עדכניות, הציבה לפחות תריסר מוקשים תת-ימיים במיצרי הורמוז. המוקשים שזוהו הם מהדגמים Maham 3 ו-Maham 7, המייצגים את חזית הטכנולוגיה האיראנית בלוחמה תת-ימית ומסוגלים לשאת מאות קילוגרמים של חומרי נפץ.

ה-Maham 3 הוא מוקש מעוגן לקרקעית המצויד בשילוב של חיישנים מגנטיים ואקוסטיים פסיביים. טכנולוגיה זו מאפשרת לו לזהות כלי שיט ולפעול ללא מגע פיזי בטווח של כ-3 מטרים, תוך ניתוח תנועת המטרה כדי לקבוע את רגע הפיצוץ האופטימלי. המוקש נושא ראש קרב של 300 ק"ג ומסוגל להישאר פעיל במים למשך למעלה משנה.

מגוון מוקשים תוצרת איראן (צילום: דני שפיץ)

לצידו פועל ה-Maham 7, מוקש קרקעית חמקן שנועד להטעות מערכות סונאר ולמנוע את גילויו על ידי כלי שיט לניקוי מוקשים. הוא מצויד בחיישנים מגנטיים תלת-ציריים ואקוסטיים, ומיועד לפגוע בספינות בינוניות, נחתות וצוללות קטנות. יתרונו המרכזי הוא הגמישות המבצעית: ניתן להטילו מכלי שיט, ממטוסים ואפילו ממסוקים לתוך מים רדודים.

הערכת המלאי של מוקשי הים האיראניים נעה בין 2,000 ל-6,000 יחידות, כאשר דוח של סוכנות הביון של משרד ההגנה האמריקאי (DIA) משנת 2019 העריך כי בידי טהרן יותר מ-5,000 מוקשים הניתנים לפריסה מהירה. המלאי כולל מספר דגמים עיקריים שמקורם באיראן, סין ורוסיה. בנוסף, קיימים מוקשים בעלי הנעה עצמית, דמויי טורפדו, שניתן לשגרם מצוללות או מהחוף והם נעים בכוחות עצמם אל יעדם.

צוללת ה"פאתח" תצורת בית

המודיעין האמריקאי מציין כי איראן משתמשת בסירות מהירות וקטנות, המסוגלות לשאת 2-3 מוקשים כל אחת, כדי לפרוס אותם בחשאי בנתיבי השיט שבהם עוברת כ-20% מאספקת הנפט העולמית. בעוד צבא ארה"ב פועל להשמדת מחסני תחמושת וספינות מניחות מוקשים, המתיחות במיצרים כבר הובילה לעלייה חדה במחירי הדלק בעולם.

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

מוכרחים לנתק את השליטה של איראן במיצר הורמוז.
יהושע

