זה הזמן שהוא נותן לאיראנים

טראמפ נשאל: "כמה רחוק הייתם מתקיפה אתמול?" - והתשובה המפתיעה | האיומים נמשכים

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס בשיחה עם כתבים למצב המשא ומתן מול איראן, והבהיר כי לא ביטל לגמרי את תוכניות התקיפה | "נדע זאת בקרוב", אמר נשיא ארה"ב לעיתונאים | הנשיא נשאל כמה רחוק היה אתמול מתקיפה - והפתיע (מדיני)

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר היום (שלישי) בפני כתבים כי הממשל האמריקני היה קרוב במיוחד להוציא לפועל מבצע צבאי נגד .

לפי דברי הנשיא, "אתמול היינו במרחק שעה מתקיפה באיראן". הדגיש את המוכנות המלאה של כוחות הצבא ואמר כי "זה היה מתבצע מהרגע להרגע. הספינות היו מלאות, הכל היה מוכן לתקיפה".

הנשיא הסביר כי המבצע עוכב בעקבות פנייה דחופה שקיבל ברגע האחרון מגורמים שביקשו למצות את הערוץ המדיני. טראמפ שיתף את הכתבים בפרטי הפנייה ואמר: "קיבלתי שיחה אתמול, אמרו לי 'אדוני אתה יכול לחכות?, אנחנו קרובים לעסקה'". לדבריו, מדינות המפרץ התקשרו אליו ביומיים האחרונים כדי לדווח כי נרשמה התקדמות משמעותית, וציין כי כולם נמצאים במאמצי המשא ומתן ביחד.

בתקשורת הבינלאומית דווח כי כל אחת מאותן מדינות הכחישו שאי פעם התקיימה שיחה כזו בינם לבין הנשיא טראמפ.

לצד ההמתנה לפתרון דיפלומטי, הנשיא הבהיר כי חלון ההזדמנויות להשגת הסכם עם טהרן הוא קצר במיוחד ויפוג בימים הקרובים. כאשר נשאל על הדדליין שלו לאיראן השיב: "אולי עוד יומיים-שלושה, אולם יום שישי או שבת, אולי תחילת שבוע הבא. פרק זמן מוגבל". הוא הוסיף כי הוא נותן עד יום שישי, שבת או ראשון במקסימום להגיע לעסקה.

בסיום דבריו הבהיר הנשיא האמריקני כי אם המאמצים הדיפלומטיים הנוכחיים לא יניבו תוצאות, ארצות הברית לא תהסס לפעול בעוצמה רבה. טראמפ סיכם ואמר כי "אולי נצטרך לתת להם מכה גדולה נוספת. אני עדיין לא בטוח, אתם תגלו בקרוב מאוד".

