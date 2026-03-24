חלק הטיל העצום, שנפל הבוקר (שלישי) בשומרון, בין צומת גיתי אבישר ובין הכפר הפלסטיני חארס הסמוך, הפך לזירה החמה של הצעירים הפלסטינים מהאזורים הסמוכים. רבים מהם נצפו בשעות היום לצד הטיל ומצטלמים לצידו. צפו בגלריית תמונות מהזירה.

צומת גיתי אבישר היא מהצמתים המרכזיים בשומרון ומהווה עורק תחבורה מרכזי, בדרך ליישובים בשומרון, ובין היתר ליישוב החרדי עמנואל - הנמצא במרחק של כעשר דקות נסיעה מהצומת. ביישוב החרדי ציינו הבוקר בהודעה לתושבים, כי זירת נפילת חלק הטיל הוא במרחק של קילומטרים ספורים במרחק אווירי מהיישוב, וקראו לתושבים להקפיד עוד יותר על הנחיות פיקוד העורף.

( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

זאת לא הפעם הראשונה במלחמה בה נופלים רסיסי ענק בשומרון, והדבר מביא את התושבים לדרוש הוספת מיגוניות באופן מיידי.

במועצה האזורית שומרון מתריעים כי עשרות אלפי אזרחים מתגוררים בשכונות וביישובי קראוונים, וכן ובשכונות ישנות שאינן כוללות מרחבים מוגנים (ממ"דים). למרות פניות חוזרות ונשנות לכלל הדרגים לאורך השנים, טרם גובש מענה תקציבי מספיק להצבת מיגוניות או לבניית מקלטים ביישובים אלו.

יוסי דגן, ראש המועצה, קרא הבוקר למשרד הביטחון ולפיקוד העורף להשלים את הפערים במיגוניות ובממ"דים: "המצב הנוכחי הוא ביטוי מובהק של חוסר אחריות משווע. מול נפילות רבות של שברי יירוט שיכולים להרוג, התושבים כאן נותרו חשופים לחלוטין".

דגן דורש להוסיף באופן מיידי תקציב לקראוונים ומיגון ההתיישבות הצעירה, ואומר: "זה לא עניין של פוליטיקה, אלא של פיקוח נפש. אסור לנו לחכות לאסון הבא כדי לתקן את העיוות הזה. הגיע הזמן שהמדינה תיקח אחריות על ביטחונם האישי של תושבי השומרון".

( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )